Verdeeld beeld op Aziatische beurzen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten woensdagochtend een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index verloor 0,2 procent op 36.089,65 punten. Daarmee werden de openingsverliezen voor een groot deel weggewerkt. Grootste daler bleek Daikin Industries, fabrikant van airconditioners en koelsystemen, met een verlies van 7,2 procent. Ook aandelen uit de halfgeleiderindustrie, waaronder Tokyo Electron en Advantest leverden in. Mitsubishi schoot juist bijna tien procent omhoog na cijfers. De beurs in Shanghai won juist 0,8 procent op 2.811,17 punten. De Chinese overheid lijkt plannen te steunen om de aantrekkelijkheid van Chinese aandelen te vergroten. "Een door de staat gecontroleerd beleggingsfonds heeft laten weten dat het aandelen blijft kopen in een poging om weer wat leven te blazen in Chinese aandelen, nadat deze uit de gratie zijn geraakt", aldus Russ Mould van AJ Bell. "Lokale toezichthouders stelden dat ook andere beleggingsfondsen aandelen zouden moeten kopen, terwijl bedrijven met inkoopprogramma's van eigen aandelen zouden moeten komen." De Hang Seng-index leverde 0,4 procent in op 16.067,53 punten na een flinke koerssprong op dinsdag. Bron: ABM Financial News

