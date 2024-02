Europese beurzen openen vlak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

IG Markets voorziet een vlakke opening voor de Duitse DAX, een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag hoger, gesteund door de Chinese markten, waar de Hang Seng index 4 procent steeg en de Shanghai Composite ruim 3 procent.

Volgens Simon Wiersma van ING leidde speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering, onder andere met aankopen door staatsfondsen en regels om shortselling tegen te gaan, tot een rally op de Chinese beurzen.

Rond lunchtijd kwam er kortstondig de klad in, maar gedurende middag wisten de Europese aandelenmarkten weer verder te stijgen. De Duitse DAX bereikte zelfs een nieuwe all time high, net als de AEX in Amsterdam.

Morgan Stanley blijft intussen zeer optimistisch over Europese aandelen. De bank verwacht dat renteverlagingen door de ECB later dit jaar de economische groei een flinke impuls zullen geven. De bank rekent op een winstgroei van Europese bedrijven van gemiddeld 9 procent dit jaar terwijl de meeste analisten rond 5 procent zitten.

Op macro-economisch vlak werd 's ochtends bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in december met 1,1 procent zijn gedaald, na een stijging van 0,3 procent in november.

Verder wees Commerzbank op de fabrieksorders in Duitsland, die op jaarbasis weliswaar met 8,9 procent stegen in december, maar zonder zogenaamde 'big ticket orders' was sprake van een afname van 2,2 procent. Dat lijkt opnieuw bewijs dat er geen snel herstel voor de Duitse economie lonkt.

Daarnaast handhaafde de Australische centrale bank dinsdag de rente op 4,35 procent, waarbij de inflatieverwachtingen werden verlaagd.

Bedrijfsnieuws

Muziekbedrijf Spotify boekte fraaie koerswinsten. Het bedrijf zag het aantal gebruikers verder stijgen, net als de omzet, en kwam zo aan de bovenkant van de eigen verwachtingen uit. Onder de streep resteerde nog wel een verlies.

Commerzbank beperkte de koerswinst tot minder dan 0,5 procent, terwijl financials elders onder druk stonden. UBS daalde 4,4 procent nadat de Zwitserse bank in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers dook. Wel ging het dividend omhoog en werd een aandeleninkoopprogramma aangekondigd ter waarde van 1 miljard dollar.

In Parijs verloren BNP Paribas en Société Générale terrein.

Infineon stond onder druk na het openen van de boeken De leverancier voor de halfgeleiderindustrie behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet en verlaagde de outlook voor dit jaar. Het aandeel verloor 3 procent.

Sectorgenoot STMicroelectronics daalde ruim een half procent in Parijs, terwijl ASML in Amsterdam bijna een procent steeg.

Stroomproducent RWE verloor 2,7 procent in Frankfurt.

Het Britse olieconcern BP boekt minder winst, maar meer dan verwacht. Het aandeel steeg 5,5 procent in Londen. Sectorgenoot TotalEnergies won bijna 2 procent in Parijs en voerde daarmee de CAC 40 aan. Shell steeg een procent in Londen en Amsterdam.

Staalbedrijven ArcelorMittal en vooral Aperam behoorden tot de sterkste stijgers in Amsterdam en Brussel.

Het aandeel Prosus, waarvan de koers geregeerd wordt door het grote belang in het Chinese Tencent, sloot 5 procent hoger in Amsterdam.

Aandelen van producenten van luxe artikelen als Hermes en LVMH stonden enigszins onder druk op de Franse beurs en sloten licht lager. Dat gold ook voor Europese vastgoedaandelen. Het Franse Unibail-Rodamco-Westfield verloor een half procent en het Duitse Vonovia leverde eenzelfde percentage in.

Novartis heeft een bod uitgebracht op het Duitse MorphoSys. Dit maakte het Zwitserse bedrijf maandagavond laat bekend, nadat er al geruchten waren over een deal. Novartis is bereid om 68 euro per aandeel te betalen en waardeert MorphoSys op 2,7 miljard euro. Aandelen Morphosys stegen in Frankfurt 13 procent en Novartis daalde licht in Zürich.

Euro STOXX 50 4.690,95 (+0,77%)

STOXX Europe 600 XXX,XX (+X,X%)

DAX 17.033,24 (+0,76%)

CAC 40 7.638,97 (+0,90%)

FTSE 100 11.245,03 (-0,26%)

SMI 11.245,03 (-0,26%)

AEX 831,09 (+0,03%)

BEL 20 3.625,20 (+0,03%)

FTSE MIB 31.116,75 (+0,53%)

IBEX 35 10.003,00 (+0,62%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag ook al hoger, maar deden het rustig aan na recente records. Na sluiting van de markt ging het aandeel Snap hard onderuit na resultaten.

Maandag sloot Wall Street lager, nadat voor het weekend nog nieuwe records werden gevestigd in New York.

Maar afgelopen weekend benadrukte Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell opnieuw dat een snelle renteverlaging in maart er niet in zit. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees verder op uitspraken van Fed-bestuurder Neel Kashkari, die liet doorschemeren dat het verstandig is om nog wat langer te wachten met het versoepelen van het monetaire beleid. Ook Loretta Mester van de Cleveland Fed deed dinsdag soortgelijke uitspraken, waarschuwend dat de richting van het rentebeleid zou kunnen omkeren, als de rente overhaast zou worden verlaagd en daardoor de inflatie weer zou gaan stijgen.

De Chinese beurzen zaten wel in de lift. De Hang Seng index steeg dinsdag 4 procent en de Shanghai Composite won ruim 3 procent. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op toenemende speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig in de VS.

Bedrijfsnieuws

DocuSign wil 6 procent van het personeel ontslaan, vooral bij marketing en verkoop, meldde het bedrijf voor elektronische handtekeningen dinsdag. Dit brengt herstructureringskosten van 28 tot 32 miljoen dollar met zich mee. Het aandeel sloot 2 procent lager.

Spotify dook in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers, maar het verlies was wel een stuk kleiner dan een jaar eerder. De omzet profiteerde van prijsverhogingen. Het aandeel sloot 4 procent hoger.

DuPont steeg 7,4 procent. Het chemiebedrijf kondigde een dividendverhoging aan, van 0,36 naar 0,38 dollar en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar.

GE HealthCare Technologies boekte beter dan verwachte resultaten en de verwachte aangepaste winst was ook sterk. Het aandeel steeg 11,6 procent.

Nvidia, dat maandag op een recordkoers sloot, deed een stap terug en verloor 1,6 procent. Van de Magnificent Seven-aandelen steeg Apple 0,9 procent, Microsoft sloot vrijwel vlak en Amazon verloor 0,7 procent.

Nabeurs volgden Ford en Snap met cijfers. Ford sloot in de reguliere handel 4 procent hoger en kreeg er nabeurs nog 6 procent bij na de goed ontvangen resultaten. De omzet steeg veel sterker dan verwacht.

Snap kondigde maandag al aan dat het 10 procent van zijn personeel gaat ontslaan. Het aandeel sloot 4 procent hoger in de reguliere handel maar kelderde nabeurs, met een koersdaling van 25 procent, toen bleek dat de operationele winst in het afgelopen kwartaal daalde en komende kwartaal in de rode cijfers belandt. Ook viel de omzetgroei tegen.

S&P 500 index 4.954,23 (+0,23%)

Dow Jones index 38.521,36 (+0,37%)

Nasdaq Composite 15.609,00 (0,07%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 36.080,74 (-0,2%)

Shanghai Composite 2,813,37 (+0,9%)

Hang Seng 16.077,92 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0763. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0749 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0755 op de borden.

USD/JPY Yen 147,94

EUR/USD Euro 1,0763

EUR/JPY Yen 159,20

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - December (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens Energy - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Alibaba - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

13:00 Yum Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 Deutsche Boerse - Cijfers vierde kwartaal (Dld)