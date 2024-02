Update: Snap waarschuwt voor winstdaling

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft in het vierde kwartaal de omzet slechts licht laten groeien en waarschuwde dat het operationeel resultaat in het eerste kwartaal in de rode cijfers belandt. Dat maakte het socialemediabedrijf dinsdagavond bekend.

De omzet van Snap, dat de eigenaar is van de socialemedia-app Snapchat, steeg met 5 procent van 1,30 miljard naar 1,36 miljard dollar. Analisten rekenden op een sterkere omzetgroei tot 1,38 miljard dollar.

Het aandeel ging in de handel voorbeurs onderuit met 32 procent. In de reguliere handel was de koers nog met 4 procent gestegen.

Ook de verwachte omzet in het eerste kwartaal bleef iets achter bij de verwachtingen van analisten. De omzet zal naar verwachting tussen 1,095 miljard tot 1,135 miljard dollar uitkomen, wat gemiddeld 1,115 miljard is. Analisten rekenden op 1,12 miljard dollar.

"2023 was een cruciaal jaar voor Snap, waarin we ons adverteerbedrijf transformeerden en onze mondiale community uitbreidden en 414 miljoen dagelijks actieve gebruikers bereikten", stelde CEO Evan Spiegel. Hij voegde eraan toe dat Snapchat relaties met vrienden, familie en de wereld versterkt. De waarde van dat unieke aanbod biedt volgens Spiegel het fundament voor langetermijngroei.

Snap kampt echter met felle concurrentie van Meta Platforms, TikTok en het snelgroeiende platform van YouTube-filmpjes van Google-eigenaar Alphabet. Snap kondigde maandag al plannen aan om 10 procent van de medewerkers te ontslaan. In augustus 2022 werd ook al 20 procent van het personeel de wacht aangezegd.

Snap schreef de tegenvallende groei mede toe aan het conflict in het Midden-Oosten, die twee procentpunt aan groei zou hebben gekost.

De tragere groei is een bron van zorg van analisten op Wall Street, die Snap vergelijken met de resultaten van Meta en Alphabet, die ook van advertentie-inkomsten afhankelijk zijn. Snap rekent op een omzetgroei in het eerste kwartaal van 11 tot 15 procent, waar Meta 20 tot 29 procent groei voorziet.

Het nettoverlies van Snap daalde van 288 miljoen naar 248 miljoen dollar. Per aandeel was dit 0,15 dollar, tegen 0,18 dollar verlies een jaar eerder.

Het aangepaste EBITDA-resultaat verslechterde van 233 miljoen tot 159 miljoen dollar. Dit was wel beter dan voorzien: analisten rekenden op 110 miljoen dollar. Uit de vooruitblik blijkt dat Snap verwacht dat het aangepaste resultaat in het komende kwartaal in de rode cijfers belandt. De aangepaste EBITDA zou negatief worden, met een verlies van 55 miljoen tot 95 miljoen dollar.

In het laatste kwartaal van vorig jaar kreeg Snap er 8 miljoen dagelijks actieve gebruikers bij, waar analisten er 6 miljoen verwachtten. Een jaar eerder was de groei van gebruikers nog 12 miljoen. Over heel 2023 steeg het aantal dagelijks actieve gebruikers met 10 procent tot 414 miljoen. Snap haalt de meeste omzet uit reclames. De nieuwe abonneedienst Snapchat+ had eind vorig jaar 7 miljoen gebruikers, 2 miljoen meer dan een kwartaal eerder.

Update: om informatie toe te voegen.