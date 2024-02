Snap waarschuwt voor winstdaling Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft in het vierde kwartaal de omzet licht laten groeien, maar zag het resultaat verslechteren en verwacht dat dit in het eerste kwartaal in de rode cijfers belandt. Dat maakte het socialemediabedrijf dinsdagavond bekend. het aandeel ging in de handel nabeurs onderuit met 30 procent in reactie op de resultaten. In de reguliere handel was de koers nog met 4 procent gestegen. De omzet steeg met 5 procent van 1,30 miljard naar 1,36 miljard dollar. Analisten rekenden op 1,38 miljard dollar. Het nettoverlies daalde van 288 miljoen naar 248 miljoen dollar. Per aandeel was dit 0,15 dollar, tegen 0,18 dollar verlies een jaar eerder. Het aangepaste EBITDA-resultaat verslechterde echter fors, van 233 miljoen tot 159 miljoen dollar. Outlook Uit de vooruitblik blijkt dat Snap verwacht dat dit resultaat in het komende kwartaal in de rode cijfers belandt. De aangepaste EBITDA zou negatief worden, op een verlies van 55 miljoen tot 95 mil Bron: ABM Financial News

