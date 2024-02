Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, maar deden het rustig aan na recente records. Na sluiting van de markt ging het aandeel Snap hard onderuit na resultaten.

De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4.954,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent tot 38.521,36 punten. De Nasdaq sloot 0,1 procent in het groen op 15,609,00 punten.

Maandag sloot Wall Street lager, nadat voor het weekend nog nieuwe records werden gevestigd in New York. Maar afgelopen weekend benadrukte Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell opnieuw dat een snelle renteverlaging in maart er niet in zit.

Ook bleken de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector sterker dan verwacht gestegen.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees verder op uitspraken van Fed-bestuurder Neel Kashkari, die liet doorschemeren dat het verstandig is om nog wat langer te wachten met het versoepelen van het monetaire beleid.

De Chinese beurzen zaten dinsdag wel in de lift. De Hang Seng index steeg dinsdag 4 procent en de Shanghai Composite won ruim 3 procent. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op toenemende speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig in de VS. De euro/dollar handelde vlak op 1,0749.

WTI-olie steeg 0,7 procent tot 73,31 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

DocuSign is van plan om 6 procent van het personeel te ontslaan, vooral bij de marketingafdeling en verkoopteams, meldde het bedrijf voor elektronische handtekeningen dinsdag. Dit brengt herstructureringskosten van 28 tot 32 miljoen dollar met zich mee. Het aandeel sloot 2 procent lager.

Spotify dook in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers, maar het verlies was wel een stuk kleiner dan een jaar eerder. De omzet profiteerde van prijsverhogingen. Het aandeel sloot 4 procent hoger.

DuPont steeg 7,4 procent. Het chemiebedrijf kondigde een dividendverhoging aan, van 0,36 naar 0,38 dollar en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar.

GE HealthCare Technologies boekte beter dan verwachte resultaten en de verwachte aangepaste winst was ook sterk. Het aandeel steeg 11,6 procent.

Nvidia, dat maandag op een recordkoers sloot, deed een stap terug en verloor 1,6 procent. Van de Magnificent Seven-aandelen steeg Apple 0,9 procent, Microsoft sloot vrijwel vlak en Amazon verloor 0,7 procent.

Nabeurs volgen Ford en Snap met cijfers. Ford sloot in de reguliere handel 4 procent hoger en kreeg er nabeurs nog 7 procent bij na de goed ontvangen resultaten.

Snap kondigde maandag al aan dat het 10 procent van zijn personeel gaat ontslaan. Het is niet duidelijk hoeveel Snap hiermee bespaart. Het aandeel sloot 4 procent hoger in de reguliere handel maar kelderde nabeurs, met een koersdaling van 25 procent.