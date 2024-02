Fed-bestuurder waarschuwt voor haastige renteverlaging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Als de Fed de rente te snel verlaagt, kan dit het behaalde succes in inflatiebestrijding deels tenietdoen en een keerpunt zijn voor de richting van het rentebeleid. Die waarschuwing gaf Loretta Mester van de Federal Reserve Bank van Cleveland dinsdag. "Het zou een vergissing zijn om de rente te haastig of te snel te verlagen, zonder voldoende bewijs dat de inflatie op een houdbaar pad terug naar 2 procent zit", aldus Mester tegen een vergadering van de Ohio Bankers League in Columbus. "Dat zou al het goede werk ondermijnen dat is verricht om de inflatie op dit punt te krijgen." Tegen journalisten zei Mester na de toespraak dat ze dit jaar 75 basispunten renteverlaging verwacht. De beleidsrente van de Fed zou daardoor dalen tot een bandbreedte van 4,5 tot 4,75 procent. Mester zei dat het wijs is om voorzichtig te zijn met de aanname dat de snelle daling van de inflatie vorig jaar zal doorzetten nu de prijsniveaus dichter bij de doelstelling van de Fed van 2 procent inflatie komen. De Amerikaanse inflatie volgens de PCE-index die de Fed bij voorkeur gebruikt, daalde naar 2,6 procent in december, van 5,4 procent een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.