Olieprijs sluit hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij hoger gesloten, na een terugval vorige week Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent hoger op 73,31 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 0,8 procent duurder op 78,59 dollar. Negatieve ontwikkelingen rond de VS en Iran "kunnen de risico's voor de aanvoer verhoogd houden, wat zich kan vertalen naar meer winst" voor de prijzen van Amerikaanse olie, stelde Lukman Otunuga van FXTM. De snel afnemende verwachting dat de Federal Reserve binnenkort de rente zal verlagen, zal de prijsstijging mogelijk beperken, volgens Otunuga. In het weekend waren er aanvallen onder leiding van de VS op paramilitairen die worden gesteund door Iran, in represaille voor een aanslag met een drone vorige maand die drie Amerikaanse soldaten doodde. Ook Houthi-militanten in Jemen, gesteund door iran, werden getroffen door aanvallen. Tot nu toe zijn de verstoringen van de olieproductie als gvolg van de oorlog tussen Israel en Gaza "beperkt, maar hernieuwde aanvallen op Amerikaanse bases in Syrie maandag wijzen op aanhoudende risico's van escalatie, die waarschijnlijk zal leiden tot volatiele olieprijzen", stelde UBS. Bron: ABM Financial News

