AEX vestigt nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gestegen, gesteund door optimisme in Azië. De AEX eindigde 0,8 procent hoger met een slotstand van 831,09 punten. Dat is een nieuwe all time high. Het oude record van november 2021 was 829,66 punten.

Het sentiment werd gesteund door een positieve trend op de Chinese markten. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op toenemende speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering.

Techaandelen als Prosus, met dank aan een plus van 4 procent voor Tencent in Hongkong, gaven de AEX dinsdag steun, terwijl de obligatierentes weer wat daalden. Die liepen maandag op na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell en sterke inkoopdata uit de VS.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees ook op uitspraken van Fed-bestuurder Neel Kashkari, die liet doorschemeren dat het verstandig is om nog wat langer te wachten met het versoepelen van het monetaire beleid.

"Het is duidelijk dat de Fed niet wil dat de rente wordt verlaagd om daarna weer terug te moeten krabbelen", zei Vranken.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. In december daalden de detailhandelsverkopen in de eurozone met 1,1 procent, na een stijging van 0,3 procent in november.

De fabrieksorders in Duitsland stegen in december met 8,9 procent, waar een daling van 0,5 procent was voorzien. Commerzbank wees echter op de zogenaamde 'big ticket orders'. Zonder deze grote orders daalden de fabrieksorders met 2,2 procent, wat opnieuw bewijs lijkt dat er geen snel herstel voor de Duitse economie lonkt, volgens de bank.

Daarnaast handhaafde de Australische centrale bank dinsdag de rente op 4,35 procent, terwijl de inflatieverwachtingen werden verlaagd.

De euro/dollar handelde richting het slot licht hoger op 1,0755. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,10 procent en de Duitse variant tot 2,30 procent.

WTI-olie werd een procent duurder en kostte zo'n 73,50 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Prosus ging aan kop in de AEX, met een winst van bijna 5 procent. ASML won bijna een procent, ondanks een outlookverlaging van sectorgenoot Infineon, en Besi steeg 2,5 procent. ASMI sloot bijna 2 procent hoger.

Zwaargewicht Shell profiteerde van goed ontvangen cijfers van concurrent BP en steeg een procent in de hoofdindex. ASR en DSM-Firmenich leverden circa 2 procent in. KPN liet een procent gaan. ArcelorMittal steeg bijna 2 procent.

Basic-Fit, AMG en Aperam stegen ruim 3 tot bijna 4 procent in de AMX. Galapagos steeg 2,5 procent na sterke cijfers van sectorgenoot Eli Lilly. Alfen was hekkensluiter met een verlies van iets meer dan 3 procent.

CM.com won ruim 2 procent in de AScX en bleef daarmee net Brunel voor. Vivoryon ging er bijna 2 procent op vooruit. Fastned daalde 2 procent, net als Renewi.

Het lokaal genoteerde Alumexx won bijna 22 procent. Alumexx is druk bezig met het uitrollen van de strategie voor de toekomstige groei na de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarbij wordt de productie en het management stevig uitgebreid, meldde het bedrijf uit Etten-Leur maandag nabeurs.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam per saldo licht lager.