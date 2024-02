GE HealthCare verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GE HealthCare Technologies heeft in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten geboekt, maar de outlook bleef achter bij de marktverwachtingen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse sectorgenoot van Philips. In de verslagperiode daalde de nettowinst van 554 miljoen tot 403 miljoen dollar, of 0,88 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 1,18 dollar was echter beter dan de 1,07 dollar waar analisten volgens FactSet op rekenden. De omzet van GE Healthcare, dat een jaar geleden afsplitste van General Electric, kwam afgelopen kwartaal uit op 5,2 miljard dollar, op jaarbasis een stijging van 5 procent. De markt ging uit van 5,1 miljard dollar. In het segment Imaging steeg de omzet met 4 procent op jaarbasis naar 2,8 miljard dollar. Bij Ultrasound was sprake van een omzetdaling met 1 procent tot 944 miljoen dollar. Bij Patient Care Solutions liep de omzet op jaarbasis met 5 procent op naar 827 miljoen dollar en bij Pharmaceutical Diagnostics Revenue zelfs met 25 procent naar 591 miljoen dollar. In het eerste operationele jaar investeerde het bedrijf meer dan 1 miljard dollar aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) en loste het ook 1 miljard dollar aan schulden af, zei CEO Peter Arduini. Outlook Voor 2024 rekent GE Healthcare op een aangepaste winst van 4,20 tot 4,35 dollar per aandeel, een stuk lager dan de 5,74 dollar waar analisten op rekenen. De autonome groei moet uitkomen op ongeveer 4 procent en de vrije kasstroom op 1,8 miljard dollar. Hier gaat de markt uit van 2,2 miljard dollar. Het aandeel noteerde dinsdagmiddag 3 procent hoger in de Amerikaanse voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.