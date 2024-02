Meer omzet en minder verlies voor Spotify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Spotify heeft in het vierde kwartaal het aantal gebruikers verder zien stijgen, net als de omzet, en kwam zo aan de bovenkant van de eigen verwachtingen uit. Toch werd er onder de streep nog wel altijd verlies geleden. Dit bleek bij de publicatie van de cijfers van de digitale muziekdienst op dinsdagmiddag. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg naar 602 miljoen. Dat is 5 procent meer dan een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal van 2022 had Spotify 489 miljoen gebruikers. Het aantal premium-gebruikers steeg naar 236 miljoen, een plus van 4 procent op kwartaalbasis. Spotify rekenden op respectievelijk 601 en 235 miljoen leden. Spotify boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 3,7 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 16 procent en een plus van 9 procent op kwartaalbasis. De brutomarge kwam uit op 26,7 procent en operationeel werd er een verlies geboekt van 75 miljoen euro. In het derde kwartaal lag de marge nog op 26,4 procent en bedroeg de operationele winst 32 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2022 leed Spotify nog een verlies van 231 miljoen euro. De vrije kasstroom was met 396 miljoen euro flink hoger dan vorig jaar, toen die nog 73 miljoen euro negatief was. Outlook Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht Spotify te groeien naar 618 miljoen gebruikers. De omzet zal 3,6 miljard euro bedragen en de brutomarge 26,4 procent. Verder rekent het bedrijf op een operationele winst van 180 miljoen euro. Het aandeel noteerde na de cijfers ongeveer 5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.