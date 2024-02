DuPont gaat aandeelhouder belonen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft aangekondigd het dividend te verhogen en eigen aandelen te gaan inkopen. Dit bleek dinsdag uit een persbericht. DuPont verhoogde het dividend met bijna 6 procent naar 0,38 dollar per aandeel. Daarnaast gaat het bedrijf voor 1 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het inkoopprogramma zal nog voor het einde van dit jaar worden afgerond. Het aandeel DuPont lijkt dinsdag bijna 2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.