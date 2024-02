Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 vlak ten opzichte van de slotstand van maandag en noteerden die op de Dow Jones index licht lager. De Nasdaq-futures stonden wel in het groen.

Maandag sloot Wall Street lager, nadat voor het weekend nog nieuwe records werden gevestigd in New York. Afgelopen weekend benadrukte Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell opnieuw dat een snelle renteverlaging er niet in zit. Maandag bleken de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector sterker dan verwacht gestegen.

In reactie stegen de obligatierentes en werd de dollar nog wat duurder.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees verder op uitspraken van Fed-bestuurder Neel Kashkari, die liet doorschemeren dat het verstandig is om nog wat langer te wachten met het versoepelen van het monetaire beleid.

"Het is duidelijk dat de Fed niet wil dat de rente wordt verlaagd om daarna weer terug te moeten krabbelen. Daarom kan de rente langer hoger blijven. Nog belangrijker: zou de dotplot kunnen veranderen bij de volgende FOMC-vergadering, hetgeen zou betekenen dat er minder renteverlagingen worden verwacht?", vroeg de marktkenner zich af.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig in de VS. De euro/dollar handelde rond lunchtijd 0,1 procent lager op 1,0735. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vlak op 4,15 procent.

WTI-olie werd iets duurder en kostte zo'n 73 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

NXP Semiconductors heeft afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst geboekt, terwijl de omzet stabiel bleef. Het bedrijf sprak zelf van solide resultaten. In de Amerikaanse voorbeurshandel noteerde het aandeel van het Nederlandse bedrijf dinsdag 2,5 procent hoger.

Spotify dook in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers, maar het verlies was wel een stuk kleiner dan een jaar eerder. De omzet profiteerde van prijsverhogingen. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel ruim 6 procent hoger.

DuPont gaat dinsdag een 2 procent hogere opening tegemoet. Het chemiebedrijf kondigde een dividendverhoging aan, van 0,36 naar 0,38 dollar en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar.

Later vanmiddag opent nog Eli Lilly de boeken. Nabeurs is het de beurt aan Ford en Snap. Snap kondigde maandag al aan dat het 10 procent van zijn personeel gaat ontslaan. Het is niet duidelijk hoeveel Snap hiermee bespaart. Het aandeel lijkt dinsdag vooralsnog een procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

Maandag sloten de indexen op Wall Street lager. De S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.942,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 38.380,12 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 15.597,68 punten.