Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa bleven dinsdag rond lunchtijd dicht bij huis. De Stoxx Europe 600 index noteerde vrijwel vlak op 483,89 punten. De Duitse DAX verloor 0,2 procent op 16.879,52 punten. De Franse CAC 40 noteerde wel 0,1 procent in de plus bij een stand van 7.596,44 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.643,58 punten.

De Europese beurzen begonnen de dag duidelijk hoger, gesteund door een positieve trend op de Chinese markten. De Hang Seng index steeg dinsdag 4 procent en de Shanghai Composite won ruim 3 procent.

"Toenemende speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering om de financiële markten te steunen, onder andere met aankopen door staatsfondsen en regulering om shortselling tegen te gaan, leidt vanmorgen tot een rally op de Chinese beurzen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd dinsdagochtend bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in december met 1,1 procent zijn gedaald, na een stijging van 0,3 procent in november.

Verder wees Commerzbank op de fabrieksorders in Duitsland, die op jaarbasis weliswaar met 8,9 procent stegen in december, maar zonder zogenaamde 'big ticket orders' was sprake van een afname van 2,2 procent, wat opnieuw bewijs lijkt dat er geen snel herstel voor de Duitse economie lonkt.

Daarnaast handhaafde de Australische centrale bank vanochtend de rente op 4,35 procent, waarbij de inflatieverwachtingen werden verlaagd.

De euro/dollar handelde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0735. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vlak op 4,15 procent en de Duitse variant steeg licht naar 2,33 procent.

WTI-olie werd iets duurder en kostte zo'n 73 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank deed goede zaken in Frankfurt, met een winst van 2 procent, hoewel financials elders onder druk stonden. UBS daalde ruim 2 procent nadat de Zwitserse bank in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers dook. Wel ging het dividend omhoog en werd een aandeleninkoopprogramma aangekondigd ter waarde van 1 miljard dollar.

In Parijs verloren BNP Paribas en Société Générale terrein.

Infineon stond onder druk na het openen van de boeken en was daarmee hekkensluiter in de DAX. De leverancier voor de halfgeleiderindustrie behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet en verlaagde de outlook voor dit jaar. Sectorgenoot STMicroelectronics daalde licht in Parijs, terwijl ASML in Amsterdam een half procent steeg.

Het Britse olieconcern BP heeft in het vierde kwartaal een lagere winst geboekt, maar presteerde wel beter dan verwacht. Het aandeel steeg 5,5 procent in Londen. Sectorgenoot TotalEnergies won bijna 2 procent in Parijs en voerde daarmee de CAC 40 aan. Shell steeg een procent in Londen en Amsterdam.

Aandelen van producenten van luxe artikelen als Hermes en LVMH stonden dinsdag onder druk op de Franse beurs.

Dat gold ook voor Europese vastgoedaandelen. Het Franse Unibail-Rodamco-Westfield verloor anderhalf procent en het Duitse Vonovia leverde eenzelfde percentage in.

Novartis heeft een bod uitgebracht op het Duitse MorphoSys. Dit maakte het Zwitserse bedrijf maandagavond laat bekend, nadat er al geruchten waren over een deal. Novartis is bereid om 68 euro per aandeel te betalen en waardeert MorphoSys op 2,7 miljard euro. Aandelen Morphosys stegen in Frankfurt 14 procent en Novartis daalde licht in Zürich.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een verdeelde opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 vlak ten opzichte van de slotstand maandag.

Maandag sloten de indexen op Wall Street lager. De S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.942,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 38.380,12 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 15.597,68 punten.