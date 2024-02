Valuta: dollar voorlopig gesteund door sterke macrodata Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag licht lager ten opzichte van de dollar en voorlopig wordt de greenback gesteund door sterke macrocijfers, stelden valuta-analisten. "Weer een dag met sterke Amerikaanse cijfers", schreef ING, doelend op de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector die maandagmiddag verschenen en de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Dit zorgde voor een verdere stijging van de Amerikaanse rente en een stevigere dollar. Volgens ING is er weinig reden voor beleggers om hun dollarbeleggingen van de hand te doen. Bovendien is februari doorgaans een goede maand voor de dollar, aldus ING. Toch vragen valutastrategen van Commerzbank zich af hoelang het nog duurt voordat de dollar aan kracht verliest. De Duitse bank denkt dat de rally op zijn laatste benen loopt. De macrokalender van deze week is mager en "hoewel er genoeg Fed-sprekers op het programma staan, zal het moeilijk voor ze zijn om nog hawkisher te klinken dan wat we al hebben gehoord", aldus Commerzbank. Dinsdagochtend was er aandacht voor de Duitse fabrieksorders en de detailhandelsverkopen uit de eurozone. Commerzbank wees erop dat hoewel de fabrieksorders in Duitsland op jaarbasis met 8,9 procent stegen in december, er zonder zogenaamde 'big ticket orders' sprake was van een daling met 2,2 procent, wat opnieuw bewijs lijkt dat er geen snel herstel voor de Duitse economie lonkt. Ondertussen daalden de detailhandelsverkopen in de eurozone in december met 1,1 procent, na een stijging van 0,3 procent in november. Verder handhaafde de Australische centrale bank vanochtend de rente op 4,35 procent, waarbij de inflatieverwachtingen werden verlaagd. De Australische dollar noteerde iets hoger na het besluit, maar ING verwacht niet dat de munt veel verder kan stijgen, gezien de aanhoudende zorgen over China. Dinsdagmiddag is de macro-economische agenda leeg. De euro/dollar handelde dinsdagochtend 0,1 procent lager op 1,0735. De Australische dollar won ten opzichte van zijn Amerikaanse evenknie 0,2 procent op 0,6493. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.