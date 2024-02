Nieuw all-time high voor de AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdag eindelijk een nieuw record in de boeken gezet en nu is het de vraag of de index ook op een recordstand weet te sluiten.

De AEX noteerde dinsdag richting het einde van de ochtend een half procent hoger op 828,19 punten, maar stond eerder in de ochtend op 831,51 punten. Het oude record van november 2021 was 829,66 punten.

De AEX kreeg de wind in de rug vanuit China, waarbij de beurzen wisten te herstellen. Toenemende speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering om de financiële markten te steunen, onder andere met aankopen door staatsfondsen en regulering om 'shortselling' tegen te gaan, leidde vanmorgen tot een rally op de Chinese beurzen, aldus Simon Wiersma van ING.

"Echter, ik ken niemand die positief is over Chinese aandelen, iedereen is negatief. Dat maakt mij juist weer iets enthousiaster in de zoektocht naar kansen. Er hoeft niet heel veel te gebeuren om het sentiment te keren. We zullen zien of de herstelrally van vandaag een vervolg krijgt", aldus Wiersma.

De Duitse fabrieksorders bleken dinsdagochtend onverwacht sterk gestegen. Maar de detailhandelsverkopen in de eurozone bleken juist gedaald.

Verder is de macro-economische agenda voor vandaag leeg, waardoor alle aandacht kan uitgaan naar de cijfers van onder meer Eli Lilly, Spotify, Ford en Snap vanmiddag. Die laatste kondigde maandagavond al een ontslagronde aan.

De olieprijzen daalden dinsdag licht tijdens de vroege handel. Handelaren zijn wat afwachtend vanwege een bezoek aan het Midden-Oosten van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken om een aanbod voor een staakt-het-vuren in de regio te bespreken. Een vat Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 77,82 dollar.

De rentes vielen wat terug na de sterke stijgingen van maandag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,15 procent en de Duitse variant op 2,32 procent.

De euro/dollar bewoog nauwelijks op 1,0735.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een winst van 4,5 procent. Prosus steeg 4,2 procent, na de koerssprong van Tencent in China, waarvan het grootaandeelhouder is. Besi kreeg volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane.

Ook ASMI en ASML droegen bij aan de goede stemming met koerswinsten van 2,4 en 1,1 procent.

Adyen wist vooralsnog niet te profiteren van een flinke koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Het koersdoel ging van 730 naar 1.100 euro, maar met een onveranderd Houden advies. Adyen, dat donderdag met cijfers komt, noteerde onveranderd.

Ahold Delhaize verloor 1,4 procent. Deze daling schreef Van der Pol toe aan een adviesverlaging door HSBC. De Britse bank verlaagde het advies voor het aandeel naar Reduceren.

Zowel ASR als DSM Ferminich deden vanochtend niet mee en daalden 2,1 en 2,4 procent. ING verhoogde het koersdoel voor ASR met een euro naar 52,00 euro en herhaalde het koopadvies voor de verzekeraar.

In de AMX ging Aperam aan kop met een winst van 1,6 procent, gevolgd door AMG met een winst van 1,5 procent. Alfen bleef het moeilijk houden en daalde met 1,6 procent.

In de AScX won Accsys 1,5 procent en was de grootste daler opnieuw Avantium met een verlies van 6,6 procent. Het aandeel heeft in de afgelopen maand al een kwart aan beurswaarde verloren na de bekendmaking van een claimemissie van 50 miljoen euro.

Het lokaal genoteerde Alumexx won 15,5 procent. Alumexx is druk bezig met het uitrollen van de strategie voor de toekomstige groei na de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarbij wordt de productie en het management stevig uitgebreid, meldde het bedrijf uit Etten-Leur maandag nabeurs.