Fugro sleept nieuw contract binnen

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een contract binnengesleept voor de ontwikkeling van het Nederlandse offshore windpark Doordewind. Dit maakte Fugro dinsdagochtend bekend. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Fugro zal geofysisch onderzoek uitvoeren met behulp van zijn innovatieve 2D ultra-ultra-high resolution methode. Het project Doordewind, onder leiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maakt deel uit van de Roadmap Offshore Windenergie 2030 van de Nederlandse overheid, die tot doel heeft de ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland te versnellen. De start van het veldwerk staat gepland voor april 2024 en zal worden uitgevoerd met Fugro's geofysische schip Fugro Pioneer. Doordewind ligt ongeveer 77 kilometer uit de noordkust van Nederland en zal het eerste windpark zijn dat aansluit op de Eemshaven. Het aandeel Fugro noteerde dinsdagochtend 0,8 procent hoger op 16,96 euro Bron: ABM Financial News

