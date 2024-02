Envipco versterkt managementteam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft het managementteam versterkt. Dit meldde de in Amsterdam genoteerde fabrikant van statiegeldmachines dinsdag. Mikael Clement wordt Chief Strategy and IR Officer. Hij zal rechtstreeks rapporteren aan CEO Simon Bolton. Clement heeft uitgebreide ervaring op het gebied van investment banking. Bron: ABM Financial News

