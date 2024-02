AEX scherpt hoogste stand ooit aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,8 procent hoger naar 830,56 punten, waarmee de oude recordstand van 829,66 punten, neergezet in november 2021, uit de boeken werd geschreven. De Midkap koerste daarnaast 0,3 procent hoger. Onder de hoofdaandelen won Prosus 3,5 procent na een koerssprong van Tencent in China, waarvan het grootaandeelhouder is. Besi won daarnaast 2,5 procent, terwijl Ahold Delhaize een dissonant was met een koersdaling van meer dan een procent. De daling van Ahold schreef handelaar Bert van der Pol van Today's Group toe aan een adviesverlaging door HSBC. De Britse bank verlaagde het advies voor het aandeel naar Reduceren. Besi kreeg volgens de handelaar juist een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane. In de AMX ging Just Eat Takeaway aan kop met een winst van 1,5 procent. Flitshandelaar Flow Traders daalde juist met een een procent. In de AScX won Accsys 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

