Winstdaling BP valt mee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse olieconcern BP heeft in het vierde kwartaal een lagere winst geboekt, maar presteerde wel beter dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van BP. BP boekte over het vierde kwartaal een onderliggende winst van bijna 3 miljard dollar, waarmee het wel de verwachtingen van analisten van 2,6 miljard overtrof. Wel was de winst flink lager dan de 4,8 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022. In het derde kwartaal van vorig jaar verdiende BP 3,3 miljard dollar. In heel 2023 was de winst 13,8 miljard dollar, een scherpe daling ten opzichte van een recordwinst van 27,7 miljard dollar in 2022. Analisten hadden voor 2023 een nettowinst van 13,9 miljard verwacht verwacht, volgens een door de LSEG samengestelde consensus. De operationele kasstroom verbeterde op kwartaalbasis van 8,7 naar 9,4 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2022 was dit nog 13,6 miljard dollar. Het bedrijf kondigde een dividend aan van 7,27 dollarcent per aandeel. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar. Daarnaast wil BP voor 1,75 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

