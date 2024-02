AEX houdt all time high in vizier bij opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent.

Maandag kende de AEX nog een rustige weekstart met een kleine winst van 0,2 procent op 824,29 punten, waardoor de index dichterbij zijn recordstand van 829,66 punten kroop.

De Europese aandelenmarkten sloten maandag juist overwegend in het rood. Aandelen hadden het lastig, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen weekend in een televisie-interview aangaf dat de Amerikaanse centrale bank de rente hoogstwaarschijnlijk niet zal verlagen in maart.

Dit nieuws volgde op een sterk banenrapport in de VS vrijdag, waardoor het beeld werd bevestigd dat de Amerikaanse economie wel een stootje kan hebben in de vorm van een hogere rente voor een langere periode.

Ook Wall Street nam maandag gas terug, nadat vrijdag nog de recordstanden voor de Dow en de S&P werden aangescherpt. De terugval bleef echter binnen de perken, met een daling voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,3 procent.

Chinese beurzen scherp hoger

De Hang Seng index in Hongkong koerste vanochtend 3,7 procent hoger, terwijl de Shanghai Composite 3,2 procent won. Sydney en Tokio verloren juist tot een half procent.

Beleggers reageerden enthousiast op een verklaring van de Chinese beurstoezichthouder waarin zij zich committeert "om institutionele beleggers ertoe aan te zetten […] om met meer inspanningen de markt te betreden".

Beleggers in China zijn onder meer bezorgd over de economische groeivertraging, de onder druk staande vastgoedmarkt en de versteviging van de grip van de autoriteiten op het bedrijfsleven, waardoor de Chinese beurzen rond het laagste niveau in vijf jaar noteren, terwijl de mondiale beurzen juist record na record in de boeken zetten.

De laatste weken introduceerden de Chinese autoriteiten al maatregelen om het marktvertrouwen te herstellen. Onder meer reserveverplichtingen voor banken werden verlaagd en persbureau Bloomberg meldde dat China zou werken aan een stabiliseringsfonds, om aandelen op de Chinese beurzen te kopen.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend min of meer vlak, na een stijging van 0,5 procent naar 72,78 dollar per vat maandagavond in New York.

De macro-economische agenda is vandaag vrij leeg, waardoor alle aandacht kan uitgaan naar de cijfers van onder meer Eli Lilly, Spotify, Ford en Snap. Die laatste kondigde maandagavond al een ontslagronde aan.

Bedrijfsnieuws

Alumexx is druk bezig met het uitrollen van de strategie voor de toekomstige groei na de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarbij wordt de productie en het management stevig uitgebreid, meldde het bedrijf uit Etten-Leur maandag nabeurs.

AMG Vanadium, een dochter van AMG, neemt een reeks verwerkingstechnologieën en IP-gerelateerde activiteiten over van Transformation Technologies.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,3 procent tot 4.942,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 38.380,12 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 15.597,68 punten.