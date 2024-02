UBS koopt weer eigen aandelen in ondanks rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) UBS Group heeft in het vierde kwartaal opnieuw verlies geleden, vanwege de kosten in verband met de integratie van Credit Suisse. Dit kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalrapportage van de Zwitserse bank.

UBS nam in maart vorig jaar de in zwaar weer verkerende concurrent Credit Suisse over.

Per eind 2023 werd ongeveer 4 miljard dollar aan bruto kostenbesparingen gerealiseerd vergeleken met 2022 voor UBS en Credit Suisse samen.

De Zwitserse bank meldde voor het vierde kwartaal een nettoverlies van 279 miljoen dollar, ten opzichte van een winst van bijna 1,7 miljard dollar een jaar eerder. In het derde kwartaal was er echter nog een verlies van 715 miljoen dollar.

De inkomsten stegen van 8,0 naar 10,9 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2023 was dit 11,7 miljard dollar.

De cijfers waren geen verrassing. Analisten gepolst door UBS zelf voorzagen voor het vierde kwartaal een verlies van 285 miljoen dollar op een omzet van 11,0 miljard dollar.

De operationele kosten daalden licht ten opzichte van het derde kwartaal, maar ten opzichte van een jaar geleden lagen die nog steeds zo'n 88 procent hoger. Dit heeft vooral te maken met uitgaven en integratiekosten in verband met de overname van Credit Suisse, plus ongunstige wisselkoerseffecten in sommige regio's.

Verder maakte UBS bekend dat het dividend wordt verhoogt van 0,55 naar 0,70 dollar per aandeel en de bank is van plan om voor 1 miljard dollar eigen aandelen in te kopen in 2024, zodra de integratie met Credit Suisse is afgerond, vermoedelijk aan het einde van het tweede kwartaal.

In 2026 moet het dividend weer boven het niveau van 2022 liggen, beloofde UBS.

