Update: Chinese beurzen noteren scherp hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese beurzen lieten vanochtend stevige koerssprongen zien, terwijl de andere Aziatische beurzen juist een stapje terug deden. De Hang Seng index in Hongkong koerste vanochtend 3,7 procent hoger, terwijl de Shanghai Composite 3,2 procent won. Sydney en Tokio verloren juist tot een half procent. Beleggers reageerden enthousiast op een verklaring van de Chinese beurstoezichthouder waarin zij zich committeert "om institutionele beleggers ertoe aan te zetten […] om met meer inspanningen de markt te betreden". Beleggers in China zijn onder meer bezorgd over de economische groeivertraging, de onder druk staande vastgoedmarkt en de versteviging van de grip van de autoriteiten op het bedrijfsleven, waardoor de Chinese beurzen rond het laagste niveau in vijf jaar noteren, terwijl de mondiale beurzen juist record na record in de boeken zetten. De laatste weken introduceerden de Chinese autoriteiten al maatregelen om het marktvertrouwen te herstellen. Onder meer reserveverplichtingen voor banken werden verlaagd en persbureau Bloomberg meldde dat China zou werken aan een stabiliseringsfonds, om aandelen op de Chinese beurzen te kopen. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend min of meer vlak, na een stijging van 0,5 procent naar 72,78 dollar per vat maandagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich dinsdag op te maken voor een hogere opening, ondanks het lagere slot op Wall Street maandagavond. Update: om openingsindicatie Europa. Bron: ABM Financial News

