NXP boekt op kwartaalbasis vrijwel vlakke omzet

(ABM FN-Dow Jones) NXP Semiconductors heeft op kwartaalbasis een licht lagere nettowinst geboekt op een vrijwel vlakke omzet. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street.

"Samenvattend heeft NXP in 2023 solide resultaten behaald, ondanks een uitdagend halfgeleiderklimaat", zei CEOKurt Sievers.

NXP heeft in het vierde kwartaal van 2023 een nettowinst geboekt van 697 miljoen dollar, ofwel 2,68 dollar per aandeel, in vergelijking met 787 miljoen dollar, ofwel 3,01 dollar per aandeel, in het voorgaande kwartaal.

Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 3,71 dollar per aandeel, tegen 3,70 dollar per aandeel in het derde kwartaal van 2023.

De omzet was met 3,422 miljard dollar vrijwel vlak in vergelijking met het voorgaande kwartaal, toen een omzet werd geboekt van 3,434 miljard dollar. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder boekte NXP een omzet van 3,312 miljard dollar.

Over het hele jaar boekte het concern een nettowinst van 2,797 miljard dollar op een omzet van 13,3 miljard dollar. In 2022 boekte NXP een omzet van 13,2 miljard dollar. De aangepaste winst over het hele boekjaar kwam uit op 14,01 dollar per aandeel.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet het concern een omzet van 3,0 tot 3,2 miljard dollar. De winst per aandeel wordt geraamd op 2,21 tot 2,62 dollar per aandeel. Op aangepaste basis rekent het concern op een winst van 2,97 tot 3,38 dollar per aandeel.

In de elektronische handel nabeurs noteerde het aandeel NXP maandag 2,8 procent hoger.