Snap ontslaat 10 procent personeel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft maandag plannen onthuld om 10 procent van het personeel te ontslaan. Dit bleek uit een melding van het Amerikaanse socialmediabedrijf bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. In een toelichting sprak Snap van een "moeilijk besluit". De ontslagronde brengt ongeveer 55 tot 57 miljoen dollar aan kosten met zich mee. De meeste kosten zullen in het eerste kwartaal worden verantwoord. Hoeveel kosten Snap denkt te kunnen besparen met de ontslagronde, meldde het maandag niet. Het aandeel Snap daalde maandag met 2,4 procent. Bron: ABM Financial News

