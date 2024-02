Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarmee de neerwaartse trend van de voorgaande week werd doorbroken, terwijl de markt een reeks vergeldingsaanvallen op door Iran gesteunde militanten door de VS van zich afschudde.

Volgens analisten zijn de markten er nog steeds niet van overtuigd dat het conflict in het Midden-Oosten zich zal uitbreiden op een manier die de aanvoer van ruwe olie in gevaar brengt.

Daarnaast houden handelaren nauwlettend Chinese economische data in de gaten, vanwege hun zorgen over de vooruitzichten voor de mondiale vraag naar ruwe olie. Zo werd in de nacht van zondag op maandag bekend dat de Chinese dienstensector in januari in bijna hetzelfde tempo is gegroeid als in december.

WTI daalde vorige week met 7,4 procent, terwijl Brent 6,8 procent daalde. De druk werd gedeeltelijk toegeschreven aan nieuwsberichten dat er vooruitgang werd geboekt in de richting van een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.

De VS voerden vrijdag laat aanvallen uit op tientallen Iraanse paramilitairen en door Teheran gesteunde milities als reactie op een drone-aanval waarbij vorig weekend drie Amerikaanse soldaten in Jordanië omkwamen.

De VS en het VK voerden ook aanvallen uit tegen door Iran gesteunde Houthi-militanten in Jemen, die de scheepvaart in de Rode Zee hadden aangevallen met drone- en raketaanvallen, wat resulteerde in een piek in de scheepvaarttarieven.

“Hoewel de ontwikkelingen in de Rode Zee impact hebben op sommige fysieke markten, blijft het olieaanbod over het geheel genomen onaangetast”, aldus strategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING. “Bovendien is de oliemarkt in het eerste kwartaal van 2023 grotendeels in evenwicht en beschikt de OPEC over een grote hoeveelheid reservecapaciteit, waardoor de markt redelijk comfortabel blijft”, voegden ze toe.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,50 dollar hoger op 72,78 dollar.