Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel in het verschiet.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.941,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 38.369,12 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 15.586,84 punten.

Wall Street noteerde maandag lager, terwijl de hoop op een renteverlaging in maart steeds verder vervaagde, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell in een zeldzaam televisieoptreden herhaalde voorzichtig te zijn met het verlagen van de rente, vanwege de aanhoudende economische sterkte.

“Powell voorziet voor 2024 nog steeds een verlaging van [in totaal] 75 basispunten, maar herhaalde dat de commissie geen haast heeft met het verlagen van de rente en zal wachten op meer data alvorens tot actie over te gaan”, zei IG.

“Dit volgde na het banenrapport van vrijdag die de verwachting overtrof en de kracht van de economie opnieuw onderstreepte, waardoor de kans op een renteverlaging in maart verder werd verlaagd en de dollar en de rente omhoog gingen”, voegde IG toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Amerikaanse dienstensector in januari harder is gegroeid dan in de voorgaande maand. De index van S&P Global steeg van 51,4 naar 52,5, terwijl de inkoopmanagersindex voor de dienstensector van ISM steeg van 50,5 maar 53,4.

Olie noteerde maandag tot 0,9 procent hoger op 73,15 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0741. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0739 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0784 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS geen publicaties geagendeerd. Eli Lilly, Spotify, Ford en Snap publiceren dinsdag kwartaalcijfer

Bedrijfsnieuws

McDonald's heeft in het vierde kwartaal de vergelijkbare omzet verder laten groeien, ondanks een negatieve invloed van de oorlog in het Midden-Oosten, terwijl de winst per aandeel sterk groeide. Het aandeel noteerde 4,1 procent lager.

Estee Lauder wil 3 tot 5 procent van zijn personeelsbestand schrappen, omgerekend circa 3.150 banen. Het aandeel steeg 12,1 procent.

Tyson Foods heeft in het eerste kwartaal slechts een kleine winst geboekt, terwijl de omzet juist iets steeg, ondanks nog altijd dalende volumes in het segment rundvlees. Het aandeel won 2,7procent.

Caterpillar heeft in het vierde kwartaal de winstverwachting ruimschoots overtroffen. Het aandeel steeg 1,9 procent.

Amazon daalde maandag 1,5 procent. Oprichter Jeff Bezos van Amazon is van plan om een grote pluk aandelen in het bedrijf te verkopen. Dit bleek vrijdag uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Op vrijdag waren de 50 miljoen Amazon-aandelen die onder het plan van Bezos vallen circa 8,6 miljard dollar waard.

Meta, met vrijdag nog een flinke koerswinst na de sterke cijfers en de aankondiging dat er voor het eerst dividend wordt uitgekeerd, daalde maandag 3,0 procent.