Europese beurzen licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 483,69 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 16.904,06 punten en voor de Franse CAC 40 sloot vlak op 7.589,96 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.612,86 punten.

Europese aandelen schommelden maandag tussen lichte winsten en verliezen, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen weekeinde in een televisie-interview aangaf dat de Amerikaanse centrale bank de rente wellicht niet zal verlagen in maart zoals velen verwachtten.

Hij voegde toe dat Fed-functionarissen een evenwicht proberen te vinden tussen de risico’s van het te lang te hoog laten van de rente, wat een economische vertraging zou kunnen veroorzaken, en van het te snel verlagen van de rente, waardoor de rente boven de Fed-doelstelling van 2 procent zou kunnen komen.

“Zelfs als Powell tijdens de persconferentie van vorige week geen koud water over het vooruitzicht van een renteverlaging zou hebben gegoten, zou het [sterke] banenrapport van vrijdag waarschijnlijk eenzelfde effect hebben gehad”, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

“Desalniettemin herhaalde Powell gisteren in een interview met CBS de boodschap zorgvuldig te zijn met het verlagen van de rente", zei Hewson.

Op macro-economisch vlak werd maandag in Europa bekend dat de dienstensector in de eurozone in januari opnieuw is gekrompen. De index kwam uit op 48,4, tegen 48,8 een maand eerder.

In het VK trok de dienstensector in januari verder aan, in Italië sloeg de activiteit om van krimp naar groei, terwijl in Duitsland de krimp toenam, evenals in Frankrijk. De Spaanse dienstensector is in januari in een hoger tempo gegroeid.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in december op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 0,8 procent en 10,6 procent.

De Duitse export en import zijn in december op maandbasis gedaald met respectievelijk 4,6 procent en 6,7 procent.

De olieprijs noteerde maandag rond een procent lager op minder dan 72 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0729. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0782 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0784 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg Porsche circa 4,0 procent, Infineon won ruim 3,0 procent en Henkel noteerde 1,9 procent hoger. Deutsche Bank was met een verlies van 2,7 procent de sterkste daler.

Geruchten dat Stellantis zou willen fuseren met een concurrent, zijn onjuist. Dit zei voorzitter John Elkann van Exor, de grootste aandeelhouder van Stellantis.

Het aandeel Renault won maandag 1, procent in Parijs. Een artikel en een analistenrapport wakkerden de fantasie aan dat er een consolidatie op handen is. Stellantis daalde 1,0 procent.

In de CAC 40 ging STMicroelectronics aan kop met een winst van 2,2 procent. Atos daalde met circa 29 procent. De koersval volgde nadat Atos aangaf een derde onafhankelijke partij te hebben gevraagd om te assisteren in de gesprekken met de banken over een herfinanciering van de schuld.

MorphoSys steeg ruim 40 procent, na overnamegeruchten.

UniCredit wil dit jaar het rendement voor aandeelhouders vergroten, na een stijging van de winst in het vierde kwartaal. De bank wil 8,6 miljard uitkeren in de vorm van dividenden en aandeleninkopen, naar aanleiding van de behaalde resultaten in 2023. Dat is evenveel als de winst van 2023 en 3,36 miljard euro meer dan een jaar eerder. Toezichthouders moeten die uitkeringen nog wel goedkeuren. Het aandeel UniCredit won maandag circa 8,0 procent.

In Brussel won Lotus Bakeries ruim 19,0 procent na het openen van de boeken. Afgelopen jaar steeg de omzet tot boven de 1 miljard euro en aandeelhouders worden beloond met een flinke verhoging van het dividend. Degroof Petercam sprak van een erg sterke prestatie van Lotus en KBC Securities verhoogde het koersdoel naar 8.250 euro. ING denkt dat de analistenconsensus met enkele procent omhoog kan.

Ageas verloor 3,4 procent in Brussel. Fosun International overweegt om zijn minderheidsbelang in de verzekeraar, van 10 procent, te verkopen. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van informatie van ingewijden. ING noemde een eventuele verkoop goed nieuws voor Ageas want dit zou de 'overhang' in het aandeel wegnemen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4,931,39 punten. De Dow Jones index daalde 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.