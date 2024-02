Alumexx gaat flink uitbreiden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx is druk bezig met het uitrollen van de strategie voor de toekomstige groei na de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarbij wordt de productie en het management stevig uitgebreid, meldde het bedrijf uit Etten-Leur maandag nabeurs. "Het bestuur heeft de beslissing genomen om halverwege 2024 de productie in Nederland flink uit te breiden om aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen", aldus Alumexx. Zo wordt de productie en expeditie in de Zaanstreek met ruim 4.000 vierkante meter uitgebreid. Deze nieuwe vestiging moet vanaf het derde kwartaal van dit jaar operationeel zijn "en bijdragen aan een meer efficiënte productie en R&D voor de gehele Alumexx groep", volgens het bedrijf. Ook worden vanuit Etten-Leur het management, human resources, accountancy en sales, zowel nationaal en internationaal, uitgebreid. "Alumexx heeft met haar merken en producten als doelstelling buitenlandse markten te ontwikkelen. Een gedeelte van de nieuwe producten zijn mede ontwikkeld aan de behoeften en wetgeving in het buitenland", aldus het bedrijf, die in het eerste kwartaal van 2024 vertegenwoordigd zal zijn op de bouwbeurs in Engeland. Alumexx gaat hiermee "voor het eerst sinds jaren zelfstandig de Engelse markt benaderen" en heeft ook een distributieovereenkomst gesloten met een gerenommeerde Engelse partij. Ook de aanwezigheid op de Eisenwarenmesse Köln 2024 is onderdeel van de internationale groeistrategie, zei het bedrijf. De vestiging van Alumexx in Rotterdam, "welke zich voorheen hoofdzakelijk specialiseerde op de industrie, petrochemie en commercie in het havengebied, wordt volgens het bedrijf uitgebreid "als erkend Aboma-Amtek keuringsinstantie voor alle soorten klimmaterialen." "Vanuit hier zal ook meer focus komen op de sales van speciale projecten, maatwerk, vluchtwegen met kooiladders en dakrandbeveiliging", zei Alumexx maandag. ASC Specials heeft voor 2024 een goedgevulde orderportefeuille met opdrachten van onder andere ASML en VDL groep. Daarnaast gaat ASC Specials de productportfolio uitbreiden "op het gebied van toegangsbeveiliging en aluminium hekken en poorten", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

