Rustige weekstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag dicht bij huis gebleven. De AEX steeg 0,2 procent op 824,29 punten. Daarmee blijft de AEX in de buurt van de all time high van 829 punten uit november 2021, maar weet de hoofdindex vooralsnog niet echt uit te breken.

Volgens Justin Blekemolen van Lynx lijkt de beurs voorlopig niet over voldoende kracht te beschikken voor een uitbraak en de beleggingsspecialist sluit een correctie niet uit, "voordat de AEX een uitbraakpoging gaat ondernemen." Als de AEX erin slaagt om "met een duidelijke marge boven de all-time high uit te breken, dan kan de beurs zijn weg omhoog vervolgen richting ons middellange termijn koersdoel rond 860 punten."

De voorzichtigheid maandag volgt na een interview van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell afgelopen weekend met het Amerikaanse televisieprogramma '60 Minutes', waarin hij nog eens benadrukte dat beleggers niet hoeven te rekenen op snelle renteverlagingen.

Gezien de economische veerkracht, zei Powell in het interview, "hebben we het gevoel dat we de vraag, wanneer we moeten beginnen met het verlagen van de rentes, voorzichtig kunnen benaderen".

Voor het weekend werd uit het sterke banenrapport al duidelijk dat de Fed de rente eerder later dan vroeger zal verlagen. Maar een sterke arbeidsmarkt betekent ook "een sterke economie en dus hogere bedrijfswinsten. En die renteverlaging door de Fed is nu misschien uitgesteld, maar zal later dit jaar echt wel volgen, mits de inflatie verder vertraagt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

In de eurozone kromp de dienstensector in januari sneller. In de VS was juist sprake van een groeiversnelling.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild onderschatten Europese beleggers de kracht van de Amerikaanse economie. "De Amerikaanse consument doet het heel prima", vindt Vranken. Alleen de lokale Amerikaanse banken zijn een punt van zorg voor Vranken.

Ondertussen zijn de producentenprijzen in de eurozone wel verder gedaald, in december met 0,8 procent op maandbasis. Op jaarbasis daalden de producentenprijzen met 10,6 procent. Deze daling was vooral toe te schrijven aan lagere energieprijzen.

De euro/dollar handelde maandag 0,5 procent lager op 1,0729. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg bijna 15 basispunten naar 4,17 procent. WTI-olie werd rond een procent goedkoper en kostte minder dan 72 dollar per vat, nadat de olieprijs vorige week al 7 procent daalde.

Stijgers en dalers

Besi ging maandag aan kop in de AEX, met een winst van 2 procent. Sectorgenoten ASMI en ASML maakten de top drie compleet, met winsten van rond een procent. ArcelorMittal was de grootste daler in de hoofdindex, met een verlies van ruim 2,5 procent.

Financials stonden onder druk. ING daalde een procent en ABN AMRO verloor ruim een half procent. Verzekeraars als NN, Aegon en ASR leverden tot een procent procent in. Sectorgenoot Ageas verloor ruim 3 procent in Brussel na berichten dat een Chinese grootaandeelhouder zijn belang in de Belgische verzekeraar zou willen verkopen.

In de AMX steeg Corbion 2 procent, waarmee het net Fagron en Basic-Fit voor bleef. Aalberts en AMG verloren bijna 2 procent en Alfen zelfs bijna 4 procent.

Bij de smallcaps deed TomTom goede zaken, met een winst van bijna 4 procent. Kendrion steeg ruim anderhalf procent en Renewi dik 2 procent. Accsys daalde ruim 2 procent en Sligro anderhalf procent.

Het lokaal genoteerde aandeel NX Filtration steeg bijna 5 procent.

MotorK daalde ruim 2 procent. MotorK meldde over 2023 een forse groei, maar zei ook in vergevorderde gesprekken met potentiële investeerders te zijn om de liquiditeit te versterken.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent in het rood.