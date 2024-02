Estee Lauder schrapt ruim 3.000 banen

(ABM FN-Dow Jones) Estee Lauder wil 3 tot 5 procent van zijn personeelsbestand schrappen, omgerekend circa 3.150 banen. Dit meldde het Amerikaanse cosmeticamerk maandag bij het presenteren van de kwartaalcijfers.

Eind juni had Estee Lauder wereldwijd 62.000 tot 63.000 mensen in dienst. De herstructurering kost het bedrijf tussen de 500 en 700 miljoen dollar en moet uiteindelijk tussen de 1,1 tot 1,4 miljard dollar aan operationele winst opleveren.

"We hebben in het eerste halfjaar vooruitgang geboekt met verschillende strategische prioriteiten, waaronder het terugdringen van voorraden in de reisretailsector in Azië, het verbeteren van het werkkapitaal, het realiseren van hogere nettoprijsniveaus en een gedisciplineerd kostenbeheer", zei CEO Fabrizio Freda.

De resultaten in het afgelopen kwartaal bleken wel veel beter dan verwacht, ondanks de zwakte in Azië.

In het tweede kwartaal van het lopende boekjaar daalde de nettowinst van 394 tot 313 miljoen dollar, of 0,87 dollar per aandeel.

De aangepaste winst per aandeel van 0,88 dollar was veel beter dan de 0,54 dollar die analisten volgens FactSet voorspelden.

De omzet daalde afgelopen kwartaal met 7,4 procent tot 4,28 miljard dollar, maar was wel beter dan de 4,19 miljard dollar waar de markt op rekende. Bij de segmenten huidverzorging en make-up daalden de opbrengsten met respectievelijk 10,5 en 7,6 procent. In Asia Pacific was sprake van een omzetdaling van 8 procent.

Vooruitkijkend verwacht het bedrijf een dubbelcijferige autonome omzetgroei in de tweede helft van het boekjaar.

Aandelen van Estee Lauder stegen maandag in de Amerikaanse voorbeurshandel 17 procent.