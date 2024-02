Turkse inflatie naar 65 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Turkije zijn in januari met bijna 65 procent gestegen, vergeleken met dezelfde periode een maand eerder. Dat maakte het Turkse statistiekbureau Turkstat maandag bekend. Vergeleken met december stegen de prijzen met 6,7 procent. De gemiddelde inflatie over de afgelopen twaalf maanden bedroeg iets minder dan 55 procent. De prijzen in de horeca stegen het sterkst, met 92 procent op jaarbasis. Kleding en schoeisel werden 41 procent duurder op jaarbasis en 2 procent goedkoper vergeleken met een maand eerder. De Turkse inflatie is al enkele jaren lang zeer hoog. In het najaar van 2022 lag deze zelfs boven 80 procent. Daarna daalde de inflatie, tot deze aan het begin van de zomer van 2023 weer begon te stijgen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.