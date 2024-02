Stevige winstdaling voor Tyson Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tyson Group heeft in het eerste kwartaal slechts een kleine winst geboekt, terwijl de omzet juist iets steeg, ondanks nog altijd dalende volumes in het segment rundvlees. Dat maakte de Amerikaanse vleesproducent maandagmiddag bekend. De omzet steeg van 13,26 miljard naar 13,32 miljard dollar. De operationele winst halveerde, van 467 miljoen naar 231 miljoen dollar, en het nettoresultaat daalde van 316 naar 107 miljoen dollar, of van 0,88 naar 0,30 dollar per aandeel. De aangepaste winst kwam uit op 0,69 dollar, wat beduidend meer is dan de 0,41 dollar waarop analisten volgens FactSet rekenden. CEO Donnie King zei maandag toch tevreden te zijn. In het segment rundvlees daalde het volume met 4,1 procent en stegen de prijzen gemiddeld met 10,5 procent. Bij varkensvlees groeide het volume met 7,7 procent en daalde de prijs met 8,5 procent. Bij kip daalden de volumes en de prijzen licht, en bij Prepared Foods stegen de volumes wel, maar daalden de prijzen met 2,3 procent. Per saldo was de omzet vrijwel stabiel. Outlook Voor het komende boekjaar verwacht Tyson een aangepast operationeel resultaat van maximaal 400 miljoen dollar negatief in het segment rundvlees, van maximaal 100 miljoen dollar positief voor varkensvlees en tussen 500 miljoen en 700 miljoen dollar positief voor kip. Het segment Prepared Foods zou 800 miljoen tot 1 miljard dollar moeten opleveren. Voor het hele bedrijf rekent Tyson per saldo op 1,0 miljard tot 1,5 miljard dollar, bij een relatief vlakke omzet. Het aandeel lijkt bijna 5 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

