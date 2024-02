McDonald's boekt meer omzet en winst

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in het vierde kwartaal de vergelijkbare omzet verder laten groeien, ondanks een negatieve invloed van de oorlog in het Midden-Oosten, terwijl de winst per aandeel sterk groeide. Dat maakte de Amerikaanse fastfoodketen maandag bekend.

De vergelijkbare omzet steeg met 3,4 procent in het vierde kwartaal, van 8,8 procent in de drie maanden ervoor. De groei werd gedrukt door de impact van de oorlog in het Midden-Oosten waardoor het segment opkomende markten nauwelijks groeide, met 0,7 procent. In de VS en de andere landen bedroeg de groei ruim 4 procent.

De geconsolideerde omzetgroei was 8 procent.

De winst per aandeel steeg met 39 procent tot 11,56 dollar over heel 2023. Afgezien van bijzondere posten was de stijging 38 procent.

In het vierde kwartaal kwam de winst per aandeel uit op 2,80 dollar en de omzet op 6,4 miljard dollar. In beide gevallen was dit een stijging van 8 procent op jaarbasis.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst per aandeel van 1,83 dollar en een omzet van 6,45 miljard dollar.

In de Amerikaanse voorbeurshandel daalde het aandeel maandag bijna een procent.