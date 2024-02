Novo Holdings neemt biotechbedrijf Catalent over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novo Holdings neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Catalent over voor 16,5 miljard dollar. Dit maakten de twee partijen maandagmiddag bekend. De holding, die een meerderheidsbelang heeft in het Deense Novo Nordisk, betaalt 63,50 dollar per aandeel Catalent, een bedrijf dat zich onder meer specialiseert in biologische geneesmiddelen, gentherapieën en gezondheidsproducten voor de consument. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 50 fabrieken. De overnameprijs is een premie van 16,5 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag en een premie van 39 procent op de slotkoers voordat Catalent eind augustus een strategische herziening aankondigde. Maandag in de voorbeurshandel op Wall Street steeg Catalent 12,5 procent naar 61,35 dollar. Onder de voorwaarden van de deal verkoopt Novo Holdings drie zogeheten 'fill-finish sites' van Catalent, locaties voor vullingen en afwerking, aan Novo Nordisk. Het Deense bedrijf heeft die capaciteit nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar zijn populaire injecteerbare afslankmedicijn Ozempic. Het gaat om fabrieken in Anagni in Italië, Bloomington in de Amerikaanse staat Indiana en in de Belgische hoofdstad Brussel. Catalent-investeerder Elliott Investment Management steunt de overname, die naar verwachting richting het einde van 2024 wordt afgerond. De deal is onderhevig aan goedkeuring van de aandeelhouders van Catalent en toezichthouders. Na afronding wordt Catalent van de beurs gehaald. Bron: ABM Financial News

