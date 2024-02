Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtrode opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden aan het begin van de middag 0,2 procent in het rood.

Vrijdag sloot Wall Street nog met nieuwe records voor de S&P 500 en Dow. Ook op weekbasis wonnen de indexen terrein, onder meer na sterke cijfers van Meta en Amazon.

De terughoudendheid maandag volgt op een interview van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell afgelopen weekend met het Amerikaanse televisieprogramma '60 Minutes', waarin hij nog eens benadrukte dat beleggers niet hoeven te rekenen op snelle renteverlagingen.

Gezien de economische veerkracht, zei Powell in het interview, "hebben we het gevoel dat we de vraag, wanneer we moeten beginnen met het verlagen van de rentes, voorzichtig kunnen benaderen".

Voor het weekend werd uit het sterke banenrapport al duidelijk dat de Fed de rente eerder later dan vroeger zal verlagen. In januari kwamen er 353.000 banen bij in de Verenigde Staten.

"Van een verzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt is dus geen sprake, eerder een versterking, terwijl de looninflatie stijgt. Vooral dat laatste zal de centrale bank, de Fed, ervan weerhouden om de beleidsrente al op korte termijn te verlagen. Een verlaging in maart lijkt uitgesloten. De kans hierop wordt door de markt inmiddels op minder dan 20 procent ingeschat. Donderdag was dat nog bijna 40 procent en begin januari nog 80 procent", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Maar een sterke arbeidsmarkt betekent ook "een sterke economie en dus hogere bedrijfswinsten. En die renteverlaging door de Fed is nu misschien uitgesteld, maar zal later dit jaar echt wel volgen mits de inflatie verder vertraagt", aldus Wiersma.

Uit de FedWatch Tool van CME bleek maandag dat de kans op een renteverlaging in mei nu wordt ingeschat op meer dan 50 procent. Dat was voor het weekend nog circa 70 procent.

Op macro-economisch vlak is er maandag aandacht voor inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector van S&P Global en ISM.

De euro/dollar handelde maandag 0,3 procent lager op 1,0751. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht. WTI-olie werd nog goedkoper en kostte minder dan 72 dollar per vat, nadat de olieprijs vorige week al 7 procent daalde.

Bedrijfsnieuws

McDonald's en Tyson Foods openen maandag voorbeurs de boeken. Het Nederlandse, aan de Nasdaq genoteerde NXP doet dat na het slot op Wall Street.

Later in de week openen onder meer Ford, Snap, Disney, Uber en PepsiCo de boeken.

Amazon daalde een half procent in de voorbeurshandel. Oprichter Jeff Bezos van Amazon is van plan om een grote pluk aandelen in het bedrijf te verkopen. Dit bleek vrijdag uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Op vrijdag waren de 50 miljoen Amazon-aandelen die onder het plan van Bezos vallen circa 8,6 miljard dollar waard.

Meta, met vrijdag nog een flinke koerswinst na de sterke cijfers en de aankondiging dat er voor het eerst dividend wordt uitgekeerd, lijkt maandag licht lager te gaan openen.

Biotechbedrijf Catalent gaat maandag een 13 procent hogere opening tegemoet. Het bedrijf wordt voor 16,5 miljard dollar overgenomen door Novo Holdings, de meerderheidsaandeelhouder van farmabedrijf Novo Nordisk.

Slotstanden

De S&P 500 steeg vrijdag 1,1 procent op 4.958,61 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.654,42 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 15.628,95 punten.