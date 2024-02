Europese beurzen beweeglijk na inkoopdata

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd licht hoger, maar zakten even weg na het verschijnen van inkoopdata over de Europese dienstensector.

De Stoxx Europe 600 index steeg aan het begin van de middag 0,2 procent tot 484,80 punten. De Duitse DAX liet ook een bescheiden winst optekenen van 0,2 procent op 16.945,77 punten. De Franse CAC 40 noteerde 0,1 procent in de plus bij een stand van 7.599,15 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.645,58 punten.

De Europese beurzen begonnen de dag in het groen, na een record slot op Wall Street voor het weekend en een verdeelde sessie vanochtend in Azië.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector van de eurozone kwam in januari uit op 48,4 tegen 48,8 een maand eerder. Dat is de laagste stand in drie maanden.

Econoom Cyrus de la Rubia wees op het verschil tussen de zuidelijke en de noordelijke landen. Opvallend genoeg wellicht, doen de zuidelijke landen het beter. "Deze economieën presteren relatief goed." Duitsland en Frankrijk vallen volgens de econoom juist tegen.

Ondertussen zijn de producentenprijzen in de eurozone wel verder gedaald, in december met 0,8 procent op maandbasis. Op jaarbasis daalden de producentenprijzen met 10,6 procent. Deze daling was vooral toe te schrijven aan lagere energieprijzen. Exclusief de prijzen voor energie daalden de producentenprijzen in december met 0,1 procent op maandbasis en op jaarbasis was dit een daling van 0,4 procent.

Of deze cijfers de Europese Centrale Bank ertoe zullen bewegen om de rente eerder te verlagen, blijft onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de Federal Reserve dit voorlopig nog niet zal doen. Nadat voorzitter Jerome Powell vorige week bij het rentebesluit al benadrukte dat een snelle renteverlaging er niet in zit, herhaalde de centrale bankier zijn boodschap afgelopen weekend nog eens in een interview met '60 Minutes'.

Gezien de economische veerkracht, zei Powell in het interview, "hebben we het gevoel dat we de vraag, wanneer we moeten beginnen met het verlagen van de rentes, voorzichtig kunnen benaderen".

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild onderschatten Europese beleggers de kracht van de Amerikaanse economie. "De Amerikaanse consument doet het heel prima", vindt Vranken. Alleen de lokale Amerikaanse banken zijn een punt van zorg voor Vranken.

De euro/dollar handelde maandag 0,3 procent lager op 1,0751. De Amerikaanse en Duitse rentes stegen licht. WTI-olie werd nog goedkoper en kostte minder dan 72 dollar per vat, nadat de olieprijs vorige week 7 procent verloor.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Adidas aan kop, met een plus van 2,5 procent. Zalando leverde juist meer dan een procent in, net als BMW.

Geruchten dat sectorgenoot Stellantis zou willen fuseren met een concurrent, zijn onjuist. Dit zei voorzitter John Elkann van Exor, de grootste aandeelhouder van Stellantis.

Het aandeel Renault won maandag circa een procent in Parijs. Een artikel en een analistenrapport wakkerden de fantasie aan dat er een consolidatie op handen is. Stellantis daalde juist rond een procent.

Teleperformance ging aan kop in de CAC 40, met een plus van 1,5 procent. Alstom leverde eenzelfde percentage in.

Het Franse aandeel Atos daalde met 26 procent. De koersval volgde nadat Atos aangaf een derde onafhankelijke partij te hebben gevraagd om te assisteren in de gesprekken met de banken over een herfiannceriing van de schuld.

UniCredit wil dit jaar het rendement voor aandeelhouders vergroten, na een stijging van de winst in het vierde kwartaal. De bank wil 8,6 miljard uitkeren in de vorm van dividenden en aandeleninkopen, naar aanleiding van de behaalde resultaten in 2023. Dat is evenveel als de winst van 2023 en 3,36 miljard euro meer dan een jaar eerder. Toezichthouders moeten die uitkeringen nog wel goedkeuren. Het aandeel UniCredit won maandag bijna 10 procent.

In Brussel won Lotus Bakeries 15 procent na het openen van de boeken. Afgelopen jaar steeg de omzet tot boven de 1 miljard euro en aandeelhouders worden beloond met een flinke verhoging van het dividend. Degroof Petercam sprak van een erg sterke prestatie van Lotus en KBC Securities verhoogde het koersdoel naar 8.250 euro. ING denkt dat de analistenconsensus met enkele procent omhoog kan.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtrode opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden aan het begin van de middag tot 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 steeg vrijdag 1,1 procent op 4.958,61 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.654,42 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 15.628,95 punten.