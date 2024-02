Valuta: dollar blijft sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar lijkt voorlopig niet te zullen verzwakken, zo lang onduidelijk blijft wanneer de Federal Reserve de rente verlaagt. De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,0751, ongeveer 0,3 procent lager dan vrijdagavond. Zwakkere economische cijfers uit de Verenigde Staten en renteverlagingen door de Federal Reserve zijn beide nodig, voordat de dollar verzwakt. En dit zal waarschijnlijk langer duren dan de markten veronderstellen, aldus Athanasiso Vamvakidis en Claudio Piron van Bank of America. Zij voorspellen dat de euro/dollar zal dalen tot 1,07 euro in het eerste kwartaal, om dan voor het einde van het jaar weer te stijgen tot 1,15, "met de aanname dat de Amerikaanse economie vanaf nu vertraagt en de Fed de rente in juni verlaagt". In combinatie met de sterkere bereidheid om risico te nemen, zou dat betekenen dat de dollar nog altijd verzwakt, zelfs als de Fed de rente pas later verlaagt dan de markt nu verwacht, volgens de analisten van de Amerikaanse bank. De dollar werd sterker nadat Fed-voorzitter Jerome Powell aangaf dat de Fed geen haast heeft om de rente te verlagen, nu de Amerikaanse economie zo sterk blijft. In een interview met '60 minutes' onthulde Powell dat hij nog altijd rekent op een verlaging van de rente met 75 basispunten dit jaar, maar herhaalde hij dat de beleidscommissie geen haast heeft en meer data wil afwachten alvorens een stap te zetten. Vrijdag bleken er in december veel meer nieuwe banen te zijn bijgekomen in de VS dan economen hadden voorzien, wat wijst op een aanhoudend sterke economie. De kans op een renteverlaging in maart is hierdoor verder gedaald. De euro is gevoelig voor een mogelijke escalatie van de crisis in het Midden-Oosten, wat kan verhinderen dat de euro langzaam sterker wordt tegenover de dollar, volgens SEB Research. Bij verhoogd risico op de markten vluchten beleggers doorgaans al snel naar de dollar als veilige haven. Economisch nieuws was er maandag ook uit de eurozone, waar de dienstensector bleef krimpen in januari, terwijl de Britse dienstensector sneller groeide. De producentenprijzen in de eurozone daalden in december nog harder, bleek bovendien, door lagere energieprijzen. Bron: ABM Financial News

