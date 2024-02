Rustige weekstart op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek vooralsnog goed begonnen met een winst van 0,2 procent voor de AEX index. Daarmee noteerde de AEX maandag richting het einde van de ochtend op 824,44 punten en is de hoofdindex nog maar zo'n 5 punten verwijderd van de all time high van 829 punten die in november 2021 werd bereikt.

De Europese producentenprijzen daalden in december nog harder, vooral door de steeds lagere energieprijzen.

Vanochtend was er verder aandacht voor de inkoopmanagersindices voor de Europese dienstensector en een interview van Jerome Powell van de Federal Reserve.

Econoom Cyrus de la Rubia wees op het verschil tussen de zuidelijke en de noordelijke landen. Opvallend genoeg wellicht, doen de zuidelijke landen het beter, zei econoom Cyrus de la Rubia van S&P Global. "Deze economieën presteren relatief goed." Duitsland en Frankrijk vallen volgens de econoom juist tegen.

Powell zei vannacht in een interview dat er geen snelle renteverlaging komt, zoals hij vorige week bij het rentebesluit van de Fed ook al aangaf.

Gezien de economische veerkracht, zei Powell in het interview, "hebben we het gevoel dat we de vraag, wanneer we moeten beginnen met het verlagen van de rentes, voorzichtig kunnen benaderen".

Er is volgens Powell geen makkelijke, duidelijke oplossing. "We denken dat de economie er goed voorstaat. We denken dat de inflatie daalt. We willen alleen iets meer vertrouwen winnen dat deze daling duurzaam is", aldus de voorzitter van de Fed.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild onderschatten Europese beleggers de kracht van de Amerikaanse economie. "De Amerikaanse consument doet het heel prima", vindt Vranken. Alleen de lokale Amerikaanse banken zijn een punt van zorg voor Vranken.

Vanmiddag staan de inkoopmanagers voor de Amerikaanse dienstensector op het menu.

De euro/dollar daalde maandagochtend naar 1,0752 en zowel de Amerikaanse als de Duitse obligatierente liep een paar punten op.

Olie werd ruim een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Heineken ging in de AEX aan kop met een koerswinst van 0,8 procent. Besi won 0,7 procent en Unilever werd ook 0,7 procent duurder. ArcelorMittal en ASR Nederland leverden 0,7 procent in.

In de AMX steeg Corbion 3,5 procent en Fagron 1,4 procent. Aalberts en TKH verloren meer dan een procent en Alfen zelfs 2 procent.

Bij de smallcaps gingen Renewi en Kendrion aan de leiding met winsten van 2,9 en 2,7 procent. Pharming en Nedap stonden onder druk.

De lokaal genoteerde aandelen NX Filtration en Onward Medical stegen 7,6 en 4,0 procent. MotorK daalde 6,5 procent. MotorK meldde over 2023 een forse groei, maar zei ook in vergevorderde gesprekken met potentiële investeerders te zijn om de liquiditeit te versterken.