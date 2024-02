Elkann: "Stellantis niet op zoek naar fusie" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Geruchten dat Stellantis zou willen fuseren met een concurrent, zijn onjuist. Dit zei voorzitter John Elkann van Exor, de grootste aandeelhouder van Stellantis. Het aandeel Renault won maandag een procent. Een artikel en een analistenrapport wakkerden de fantasie aan dat er een consolidatie op handen is. De Franse overheid, dat zowel een belang in Renault als Stellantis heeft, zou volgens de berichtgeving aandringen op een fusie. Naast Elkann zou Renault volgens Bloomberg de geruchten hebben tegengesproken en Stellantis noemde ze "ongegrond". Het aandeel Stellantis daalde meer dan een procent. info@abmfn.nl

