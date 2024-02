Wouter Devriendt weg als commissaris ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Wouter Devriendt stopt per direct als commissaris bij ABN AMRO, omdat hij CEO wordt bij een ander bedrijf. Dat maakte de bank maandagochtend bekend. Devriendt was voorzitter van de Risk & Capital Committee en lid van de Audit Committee van de raad van commissarissen van ABN AMRO. Bron: ABM Financial News

