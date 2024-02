ING switcht naar Deloitte na tien jaar KPMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal bij de jaarvergadering van 2024 Deloitte voordragen als nieuwe accountant met ingang van januari 2026, voor een periode van vier jaar. Dit maakte de bank maandagochtend bekend. ING moet volgens Europese en Nederlandse wetgeving regelmatig van accountant wisselen. De jaarrekeningen van 2023, 2024 en 2025 zullen nog worden gecontroleerd door KPMG, dat al sinds 2016 de vaste accountant is van ING. Na de maximale periode van tien jaar moet in 2026 verplicht worden overgestapt naar een andere accountant. Bron: ABM Financial News

