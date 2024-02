Damrak start handelsweek vermoedelijk neutraal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een terughoudende opening. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel in het groen.

Afgelopen week boekte de AEX een winst van ruim een half procent op 822,53 punten. Daarmee kroop de AEX verder richting de recordstand van 829,66 punten, neergezet in november 2021.

"De Europese markten zijn de nieuwe maand terughoudend begonnen, nadat beleggers de berichten van zowel de Federal Reserve als de Bank of England van afgelopen week tegen elkaar afwogen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Zowel de Fed als de BoE maakte afgelopen week duidelijk dat de rentes voorlopig nog niet omlaag gaan. En de sterke banengroei in januari in de VS, die vrijdag bekend werd gemaakt, zorgde ervoor dat de Fed vermoedelijk geen haast zal maken om de rente te verlagen, zei analist Philip Marey van Rabobank. Hij verwacht dat dit niet voor juni gebeurt.

Fed voorzitter Jerome Powell bevestigde deze inschatting vannacht in een interview met '60 minutes'. Gezien de economische veerkracht, zei Powell in het interview, "hebben we het gevoel dat we de vraag, wanneer we moeten beginnen met het verlagen van de rentes, voorzichtig kunnen benaderen".

Op Wall Street waren de koersuitslagen afgelopen week overtuigender dan in Europa, met recordstanden voor de Dow en de S&P, met dank aan vooral overwegend positief ontvangen cijferrapportages van de ‘Magnificent Seven’ aandelen, waarbij vooral Meta Platforms, bekend van Facebook, Instagram en WhatsApp, in het oog sprong.

Het aandeel Meta sloot vrijdag zelfs 20 procent hoger en de beurswaarde van het sociaal mediabedrijf bedraagt nu ruim 1.200 miljard dollar, ofwel niet veel minder dan de opgetelde beurswaarderingen van de 25 AEX bedrijven, met zwaargewichten zoals onder meer ASML, Europa’s duurste technologiefonds, Shell, Unilever, RELX en Prosus, grootaandeelhouder van de Chinese techgigant Tencent.

Meta gaat voor het eerst dividend uitkeren en lanceert een extra aandeleninkoopprogramma ter waarde van 50 miljard dollar.

's Werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, Apple, deed afgelopen week wel een stap terug. Onder meer de rapportering van een flinke terugval van de verkopen in China in het afgelopen kwartaal drukte het sentiment, terwijl de nettowinst op jaarbasis nog wel met dubbele cijfers groeide. De marktkapitalisatie van het aandeel Apple bedroeg bij het slot vrijdag krap 2.900 miljard dollar.

Azië en olie

De beurzen in Tokio en Hongkong winnen vanochtend ruim een half procent, terwijl de beurzen in Shanghai en Seoel juist tot een half procent prijs gaven. Sydney verloor daarnaast krap een procent, na het neerzetten van de hoogste stand ooit op vrijdag.

De volatiliteit is vanochtend hoog. Zo opende de Shanghai Composite nog vrijwel onveranderd, om vervolgens 3,5 procent te dalen. Na de lunchbreak werd het verlies evenwel weer grotendeels weggewerkt.

De laatste weken introduceerden de Chinese autoriteiten een reeks aan maatregelen om het marktvertrouwen te herstellen. Onder meer reserveverplichtingen voor banken werden verlaagd, en persbureau Bloomberg meldde dat China zou werken aan een stabiliseringsfonds, om aandelen op de Chinese beurzen te kopen.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend een half procent hoger. Afgelopen week koerste de future op weekbasis nog circa 7 procent lager naar 72,28 dollar per vat.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de hernieuwde zorgen over de vraag, "terwijl gesprekken over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël ook op de prijzen drukken."

Agenda

Aankomende week is het op het macro-economisch front relatief rustig. De lawine aan bedrijfscijfers gaat echter gewoon door.

Op het Damrak staan later deze week onder andere AkzoNobel, Marel, ArcelorMittal, Flow Traders, Sligro, Unilever, Adyen, Aperam en NX Filtration op de agenda.

Vandaag komen in Europa en de VS Vodafone, Tyson Foods, McDonalds en NXP met cijfers door.

Later deze week volgens onder meer UBS, BP, Eli Lilly, Spotify, Ford, Snap, Siemens Energy, TotalEnergies, Alibaba, Yum Brands, Disney, GoPro, PayPal, Uber, Deutsche Boerse, Crédit Agricole, Siemens, ConocoPhillips, Harley-Davidson, Philip Morris, Kering en PepsiCo

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector, die in de loop van de handelsdag in Europa en de VS worden vrijgegeven.

Vanochtend bleek de Chinese dienstensector gestaag doorgegroeid, terwijl de Japanse dienstensector zelfs een flinke groeiversnelling liet zien.

Bedrijfsnieuws

CTP breidt zijn Duitse vastgoedportefeuille uit met de aankoop van 39.000 vierkante meter industriële en commerciële ruimte nabij de stad Stuttgart. De vastgoedontwikkelaar gaf geen financiële details.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag tot nieuwe recordhoogtes gestegen, geholpen door sterke cijfers van Meta en Amazon. De S&P 500 steeg 1,1 procent op 4.958,61 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.654,42 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 15.628,95 punten.