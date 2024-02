CTP koopt industrieel park in Stuttgart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP breidt zijn Duitse vastgoedportefeuille uit met de aankoop van 39.000 vierkante meter industriële en commerciële ruimte nabij de stad Stuttgart. Dit maakte de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar maandagochtend bekend. Het bedrijf gaf geen financiële details. De locatie wordt momenteel gebruikt door Mahle Behr. Dat bedrijf gaat zijn operationele activiteiten verhuizen naar elders in Stuttgart via een sale and leaseback constructie. CTP wil het gebied duurzaam transformeren in een high-tech park voor een brede waaier aan innovatieve productie en R&D. CTP wil hier in 2029 mee klaar zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.