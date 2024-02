Powell: geen snelle renteverlaging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN) Een snelle renteverlaging door de Federal Reserve lijkt er niet in te zitten. Dit bleek vannacht uit een interview dat voorzitter Jerome Powell gaf aan '60 Minutes'. Daarmee bevestigde hij zijn toelichting op het rentebesluit van afgelopen woensdag, waarin hij al suggereerde dat een renteverlaging in maart te vroeg zou komen. Gezien de economische veerkracht, zei Powell in het interview, "hebben we het gevoel dat we de vraag, wanneer we moeten beginnen met het verlagen van de rentes, voorzichtig kunnen benaderen". Er is volgens Powell geen makkelijke, duidelijke oplossing. "We denken dat de economie er goed voorstaat. We denken dat de inflatie daalt. We willen alleen iets meer vertrouwen winnen dat deze daling duurzaam is", aldus de voorzitter van de Fed. Woensdag na het rentebesluit zei Powell ook al dat er geen haast is om de rente te verlagen en dat maart vermoedelijk te vroeg komt. Ook toen zei hij dat de zaken de goede kant op bewegen, maar dat er meer bevestiging wordt gezocht. Bron: ABM Financial News

