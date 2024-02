Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten maandagochtend een verdeeld beeld zien. De beurzen in Tokio en Hongkong winnen ruim een half procent, terwijl de beurzen in Shanghai en Seoel juist tot een half procent prijs gaven. Sydney verloor daarnaast krap een procent, na het neerzetten van de hoogste stand ooit op vrijdag. De volatiliteit is vanochtend hoog. Zo opende de Shanghai Composite nog vrijwel onveranderd, om vervolgens 3,5 procent te dalen. Na de lunchbreak werd het verlies evenwel weer grotendeels weggewerkt. De laatste weken introduceerden de Chinese autoriteiten een reeks aan maatregelen om het marktvertrouwen te herstellen. Onder meer reserveverplichtingen voor banken werden verlaagd, en persbureau Bloomberg meldde dat China zou werken aan een stabiliseringsfonds, om aandelen op de Chinese beurzen te kopen. China, Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Hong Kong hebben ingekorte handelsweken, vanwege de start van het nieuwe jaar op vrijdag. Onder meer de beurs in Shanghai blijft ook de hele volgende week gesloten. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend een half procent hoger. Afgelopen week koerste de future op weekbasis nog circa 7 procent lager naar 72,28 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening. Op Wall Street sloten de Dow Jones index en de S&P 500 index vrijdag nog op de hoogste stand ooit. Bron: ABM Financial News

