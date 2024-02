Europese beurzen openen naar verwachting min of meer vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde, maar weinig spectaculaire opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies 25 punten voor de Duitse DAX en een min van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag slechts licht hoger geëindigd, ruim onder het hoogste punt van de dag. Op weekbasis bleef er ook nauwelijks winst over voor de Stoxx Europe 600 terwijl de DAX licht daalde.

"De Europese markten zijn de nieuwe maand terughoudend begonnen nadat beleggers de berichten van zowel de Federal Reserve als de Bank of England van deze week tegen elkaar afwogen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Zowel de Fed als de BoE maakte afgelopen week duidelijk dat de rentes voorlopig nog niet omlaag gaan. En de sterke banengroei in januari in de VS zorgt ervoor dat de Fed vermoedelijk nog later de rente zal verlagen, zei analist Philip Marey van Rabobank. Hij verwacht dat dit niet voor juni gebeurt.

De Europese handelsdag begon nog positief, onder meer na sterke cijfers van techreuzen Meta en Amazon donderdagavond nabeurs. De DAX wist tussentijds zelfs even een nieuw record aan te tikken boven de 17.000 punten, maar die winst vervloog na het Amerikaanse banenrapport, zag Hewson.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Europese autofabrikanten zaten in de lift. Porsche AG ging aan kop in Frankfurt, met een winst van ruim 4 procent. Aandelen van de holding wonnen bijna 2 procent. Volkswagen won bijna anderhalf procent en BMW een procent. In Parijs steeg Renault circa 2,5 procent. Stellantis won ruim 2 procent.

Ook een aantal financials deed goede zaken. Deutsche Bank won 3,5 procent, Commerzbank ruim een procent en Credit Agricole zo'n anderhalf procent.

Farmabedrijven stonden juist onder druk in de DAX. Sartorius leverde ruim 2 procent in en Merck KGaA en Fresenius eindigden ook in het rood. Sanofi verloor bijna 2 procent.

Het Zweedse Electrolux steeg ruim een half procent in Stockholm. De fabrikant van onder meer wasmachines verwacht dat de vraag in zijn belangrijkste markten dit jaar zal stabiliseren, maar het is niet waarschijnlijk dat de winsten de komende kwartalen zullen verbeteren, omdat het tijd kost voordat de kostenmaatregelen effect zullen sorteren.

TomTom won in Amsterdam ruim 11 procent. TomTom wist in het vierde kwartaal de omzet slechts mondjesmaat op te voeren en eindigde daardoor opnieuw in de rode cijfers. Volgens ABN AMRO was de winstgevendheid onderliggend echter beter dan verwacht.

Ryanair heeft in januari 3 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 12,2 miljoen passagiers. Het aandeel steeg een procent in Londen.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een groene opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag tot nieuwe recordhoogtes gestegen, geholpen door sterke cijfers van Meta en Amazon.

Meta verraste de markt donderdag nabeurs door voor het eerst dividend uit te keren, van 0,50 dollar per kwartaal. Dat zorgde vrijdag voor een flinke koerssprong. Ook de resultaten in het vierde kwartaal waren sterk. Amazon wist eveneens de verwachtingen te verslaan, net als Apple. Laatstgenoemde stond echter licht onder druk omdat de krimp in China in het eerste kwartaal groter werd.

"Het kwartaalcijferseizoen ziet er tot dusver goed uit. Je ziet over de gehele linie een mooie winstgroei, in vergelijking met het derde kwartaal van 2023. Ook de

vooruitzichten zien er goed uit", zei aandelenstrateeg Peter Garnry van Saxo Bank.

De week werd vrijdag afgesloten met het Amerikaanse banenrapport. In januari kwamen er 353.000 banen bij in de Verenigde Staten. De markt had een stijging van 185.000 banen verwacht. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7 procent. Economen rekenden op een stijging tot 3,8 procent. Op jaarbasis bedroeg de loongroei in de VS 4,48 procent tegen 4,45 procent in december. De verwachting van economen voor december lag op 4,3 procent.

De kans op een renteverlaging in maart daalde afgelopen week al na het rentebesluit van de Fed en stond vrijdag op 20 procent. Een renteverlaging in mei wordt door de markt momenteel nog wel ingeschat op meer dan 70 procent.

Econoom James Knightley van ING wees erop dat er ook een aantal minder positieve verhalen zijn. "Bijna alle banen die de Amerikaanse economie toevoegt zijn parttime en de gemiddelde werkweek daalde naar 34,1 uur - dat is recessiegebied!"

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in januari nog iets harder is gestegen dan eerder gemeld. De index kwam uit op 79,0 en de inflatieverwachting op 2,9 procent.

Verder stegen de Amerikaanse fabrieksorders in december met 0,2 procent op maandbasis en dit was conform de verwachting. De groei lag daarmee wel een stuk lager dan de 2,6 procent in november.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 4,03 procent maar daalde op weekbasis wel 11 basispunten. WTI-olie werd 2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil en Chevron kwamen vrijdag met cijfers. Bij beide oliereuzen daalde de winst in het vierde kwartaal, maar was de daling minder scherp dan gevreesd door analisten. Zowel Exxon als Chevron kondigde een dividendverhoging aan. Exxon leverde de winst op het slot in, terwijl Chevron bijna 3 procent steeg.

Apple verkocht het afgelopen kwartaal meer iPhones dan een jaar eerder, waardoor de omzet sterker steeg dan verwacht, hoewel in China sprake was van een behoorlijke omzetdaling. De totale omzet kwam in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 30 december 2023, uit op 119,6 miljard dollar, tegen 117,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder en een consensusverwachting van 118 miljard dollar. Het aandeel verloor een half procent, vooral door de ontwikkelingen in China, waar afgelopen kwartaal sprake was van een krimp van circa 13 procent.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, gaat voor het eerst in zijn bestaan dividend uitkeren, zo kondigde het aan bij de kwartaalcijfers van donderdagavond. Meta is van plan om voortaan elk kwartaal 0,50 dollar aan dividend uit te keren. Ook gaat het bedrijf voor 50 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg vrijdag ruim 20 procent.

Amazon sloot 8 procent hoger. De Amerikaanse e-commercereus boekte in het vierde kwartaal van 2023 hogere resultaten en presteerde ook beter dan analisten hadden voorzien. CEO Andy Jassy sprak van een recordkwartaal en een robuust 2023.

AbbVie heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt ondanks een hogere omzet. Het aandeel steeg licht.

Intel heeft meer tijd nodig om zijn 20 miljard dollar kostende chipfabriek in Ohio operationeel te krijgen, zo meldde The Wall Street Journal. Intel was van plan om volgend jaar chips te produceren in de fabriek, maar de fabriek is mogelijk pas in 2026 operationeel. Het aandeel daalde circa twee procent.

Sneakerfabrikant Skechers verloor 10 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0778. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0795.

