Weer een lawine aan bedrijfscijfers op de agenda

(ABM FN-Dow Jones) Na een haperende start deden de aandelenmarkten het afgelopen week per saldo goed en werden links en rechts de records aangescherpt.

Het was een week waarin het cijferseizoen flink op gang kwam en ook het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank viel.

De Fed liet de rente, zoals werd verwacht, onveranderd, maar er zaten toch wel weer wat verrassingen in de toelichting van Jerome Powell. Hij bleek in ieder geval geen haast te hebben met het verlagen van de rente en de voorzitter gaf impliciet aan dat maart nog te vroeg zal zijn en beleggers toch meer geduld moeten hebben.

Zoals gewoonlijk gaf hij aan dat de binnenkomende economische data het beleidspad zullen bepalen, waarbij vooral nieuwe inflatiecijfers zullen bepalen hoe snel de Fed zal starten met het verlagen van de rente. Sterke inflatiegegevens kunnen erop wijzen dat de Fed de rente langer hoger wil houden, terwijl dalende inflatiecijfers wijzen op de ruimte om sneller verkrappen, zei hij.

Veel invloed op de markt had Powell overigens niet, want de Amerikaanse tienjaarsrente daalde. Volgens de CME FedWatch Tool is het merendeel van de beleggers ervan overtuigd dat de eerste renteverlaging nu in mei zal plaatsvinden. Voor heel 2024 houdt de markt nog steeds rekening met ongeveer 5 à 6 rentedalingen van 25 basispunten. En dat is nog steeds ruim meer dan de Fed zelf verwacht.

Op macro-economisch gebied kwam er vrijdag nog een flinke verrassing door een bijzonder sterk banenrapport. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 353.000. De markt had een stijging van 185.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, net als een maand eerder. Economen rekenden op een stijging tot 3,8 procent.

De meevaller schreef analist Philip Marey van Rabobank aan een aantal zaken toe. Volgens Marey is een groot gedeelte te danken aan de herziening van de methodes die worden gehanteerd om tot de cijfers te komen. Daarnaast staat januari sowieso bekend om zijn relatief grote herzieningen.

Daardoor bleef het werkloosheidspercentage in januari onveranderd op 3,7 procent. Marey wees ook op de toegenomen looninflatie. Hij verwacht dan ook niet dat de Fed voor juni de rente zal verlagen.

Ook het cijferseizoen is in volle gang en valt per saldo niet tegen. Er waren zowel positieve en negatieve uitschieters, maar de aandacht ging vooral uit naar de grote techbedrijven. Beleggers waren minder tevreden over de cijfers van Alphabet, waarbij de advertentie-inkomsten enigszins tegenvielen. Ook Microsoft werd niet enthousiast ontvangen, ondanks sterke cijfers en bij Apple gaat het per saldo goed, maar de iPhonemaker blijft het vooral lastig houden in China.

Beleggers waren vooral te spreken over Amazon en Meta. Amazon boekte een recordkwartaal en CEO Andy Jassy sprak van een robuust 2023. De grootste uitschieter was Meta. Het bedrijf zag in de laatste drie maanden van 2023 de winst verdrievoudigen en gaat de aandeelhouder flink belonen. Meta kondigde voor het eerst een dividend aan van 0,50 dollar per aandeel per kwartaal. Maar daarnaast gaat Meta ook nog eens voor 50 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen.

Aankomende week is het op macro-economisch front relatief rustig. De meeste aandacht zal maandag uitgaan naar de inkoopmanagersindices voor de dienstensector op maandag. In Europa staan dan gedurende de week onder andere de detailhandelsverkopen op de rol en in Duitsland de fabrieksorders, de industriële productie en de inflatie. In het VK staan vrijdag de industriële productie en de economische groei op het menu.

In de VS worden onder meer de wekelijkse hypotheekaanvragen, de olievoorraden en de steunaanvragen bekendgemaakt. Ook staat de handelsbalans op de agenda.

De lawine aan bedrijfscijfers gaat natuurlijk gewoon door.

In Nederland staan onder andere AkzoNobel, Marel, ArcelorMittal, Flow Traders , Sligro, Unilever, Adyen, Aperam en NX Filtration op de agenda.

In België begint het ook goed los te komen met onder andere Lotus Bakeries, Melexis, Montea, KBC, Barco, Xior, Ontex, Intervest en Orange Belgium.

In de rest van Europa en de VS staan onder meer op rol Vodafone, Tyson Foods, UBS, BP, Eli Lilly, Spotify, Ford, Snap, Siemens Energy, TotalEnergies, Alibaba, Yum Brands, Disney, GoPro, PayPal, Uber, Deutsche Boerse, Crédit Agricole, Siemens, ConocoPhillips, Harley-Davidson, Philip Morris, Kering en PepsiCo

Kortom een goed gevulde week met, die naar alle waarschijnlijkheid de beurzen en individuele aandelen flink in beweging kan zetten.