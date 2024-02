Jefferies: investeringsplannen Amerikaanse Big Tech goed nieuws voor ASML en ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De investeringsplannen van de grote Amerikaanse techbedrijven zijn goed nieuws voor ASML en ASMI. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies in een rapport. Afgelopen week kwamen onder meer Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon met cijfers en gaven daarbij ook inzicht in hun investeringsplannen, vooral voor de cloud en in AI. Zo zal Microsoft volgens berekeningen van Jefferies dit boekjaar 50 miljard dollar investeren. Dat is 57 procent meer dan vorig jaar. Voor Alphabet rekent de bank op 39 miljard dollar, tegenover 32 miljard dollar in 2023. Meta zei te verwachten met zijn investeringen richting de 37 miljard dollar te gaan. Amazon, dat vorig jaar 43 miljard dollar investeerde, verwacht dit jaar meer te zullen uitgeven. "Deze plannen zouden moeten resulteren in meer vraag naar geavanceerde logic- en geheugenchips, wat weer zal leiden tot meer orders en omzet voor ASML, ASMI en VAT", aldus analist Janardan Menon. Voor alle drie deze aandelen heeft Jefferies een koopadvies. Het koersdoel voor ASML is 1.050 euro en voor ASMI 650 euro. Dat biedt een opwaarts potentieel van ongeveer 25 procent voor deze aandelen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.