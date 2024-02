AEX kruipt richting record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen en sloot daarmee januari positief af, met een winst van zo'n 4 procent. Ook de eerste dagen van februari waren sterk en daarmee kruipt de AEX richting het recordniveau van 829 punten dat in november 2021 werd bereikt.

Bij een slot van 822,53 punten op vrijdag steeg de AEX afgelopen week 0,6 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 817,74 punten.

De beursweek begon rustig, met een lege macro-economische agenda. Een rechtbank in Hongkong beval maandag de liquidatie van vastgoedontwikkelaar Evergrande, nadat het bedrijf niet met een herstructureringsplan kwam.

"Hiertegenover staat het bericht dat het in de stad Guangzhou gemakkelijk is gemaakt om een huis te kunnen kopen. Verder is er een ban ingesteld op het uitlenen van bepaalde aandelen om 'shortselling' tegen te gaan en zo de aandelenmarkt te steunen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die maandag een gemengde reactie zag op de Aziatische beurzen.

De markten deden weinig met het nieuws en keken vooral vooruit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de cijfers van een groot deel van de Magnificent Seven: Microsoft, Google-moeder Alphabet, Amazon, Apple en Meta.

"Een kleine tegenvaller" in de advertentie-inkomsten werd door beleggers aangegrepen om het aandeel Alphabet te verkopen, zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, terwijl Microsoft juist kon profiteren van de sterke AI-groei. Hogere kosten drukten evenwel de aandelenkoers.

Meta verraste de markt door voor het eerst dividend uit te keren, van 0,50 dollar per kwartaal. En het bedrijf gaat ook nog voor 50 miljard dollar extra eigen aandelen inkopen. Dat zorgde voor een mooie koerssprong. Ook de resultaten in het vierde kwartaal waren sterk. Amazon wist ook de verwachtingen te verslaan, net als Apple. Laatstgenoemde stond echter onder druk, omdat de krimp in China in het afgelopen kwartaal groter werd.

"Het kwartaalcijferseizoen ziet er tot dusver goed uit. Je ziet over de gehele linie een mooie winstgroei, in vergelijking met het derde kwartaal van 2023. Ook de vooruitzichten zien er goed uit", volgens aandelenstrateeg Peter Garnry van Saxo Bank.

Renteverlaging Fed zeker niet in maart...

Beleggers reageerden teleurgesteld op de toelichting bij het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. Daar gooide voorzitter Jerome Powell koud water op de hoop van een renteverlaging in maart.

"Beleggers hadden echter al voorzichtig gerekend op een eerste renteverlaging in maart. Die hoop lijkt nu vervlogen en is verschoven naar mei", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die zelf ook uitgaat van mei.

"Trouwens, de timing van de eerste renteverlaging is veel minder belangrijk dan de richting van de beweging, die is omlaag. En dat is goed nieuws voor beleggers."

De Bank of England handhaafde donderdag conform verwachting de belangrijkste rente, maar klonk minder dovish dan verwacht en dus lijkt een renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog wel even op zich te laten wachten. Twee beleidsmakers stemden zelfs opnieuw voor een renteverhoging van 25 basispunten.

"Net als veel andere centrale banken wacht de BoE op verder bewijs van een afkoelende inflatie voordat ze de rente verlaagt", aldus ING, dat de eerste renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog steeds voorziet in augustus.

...en na banenrapport mogelijk ook niet in mei

De week werd vrijdag afgesloten met het Amerikaanse banenrapport. In januari kwamen er 353.000 banen bij. De markt had een stijging van 185.000 banen verwacht. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7 procent. Economen rekenden op een stijging tot 3,8 procent. Op jaarbasis bedroeg de loongroei in de VS 4,48 procent tegen 4,45 procent in december. De verwachting van economen voor december lag op 4,3 procent.

De sterke banengroei in januari in de VS zorgt ervoor dat de Fed vermoedelijk nog later de rente voor het eerst zal verlagen, denkt analist Philip Marey van Rabobank. Hij wees ook op de toegenomen looninflatie. Marey verwacht dan ook niet dat de Fed voor juni de rente zal verlagen.

De kans op een renteverlaging in maart daalde afgelopen week al na het rentebesluit van de Fed en stond vrijdag op 20 procent. Een renteverlaging in mei wordt door de markt momenteel nog wel ingeschat op meer dan 70 procent.

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week verder aandacht voor groeicijfers uit de eurozone. In het vierde kwartaal was sprake van nulgroei in de muntunie, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent.

In Duitsland kromp de economie in het vierde kwartaal opnieuw, ditmaal met 0,3 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 0,2 procent. Op korte termijn verwacht econoom Carsten Brzeski van ING ook geen verbetering in Duitsland. Ondertussen stagneerde ook de groei in de tweede economie van de eurozone, Frankrijk.

Inkoopdata voor de eurozone bevatten kleine lichtpuntjes, zag hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Het herstel in de eurozone kan eerst komen vanuit de Zuid-Europese landen, die een aanjager kunnen zijn voor de grotere economieën om uit de recessie te komen."

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0809 en daarmee een half procent goedkoper op weekbasis. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag rond de 4,00 procent. Op weekbasis was dat een daling van 14 basispunten.

WTI-olie werd op weekbasis ruim 7 procent goedkoper bij een prijs van 72 dollar op vrijdag.

Stijgers en dalers

Exor ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een winst van ruim 7 procent. Autofabrikant Ferrari, waarin Exor een groot aandeel heeft, kwam met sterke resultaten en een positieve outlook.

Onder de hoofdaandelen verloor ING afgelopen week juist 7 procent na cijfers. De bank verwacht in 2024 lagere rentebaten. Ook het vierde kwartaal stelde zwaar teleur, volgens analisten van Kepler Cheuvreux. Wel denkt Kepler dat ING veel te somber gestemd is voor dit jaar. ABN AMRO daalde ruim 4 procent.

De cijfers van Philips waren aan de magere kant en het aandeel verloor meer dan 8 procent op weekbasis waarmee het hekkensluiter was in de index. Zakenbank Jefferies benadrukte de daling van de orderinstroom en ING noemde het akkoord met de Amerikaanse FDA over de apneu-apparaten een zware dobber. Philips mag namelijk geen nieuwe beademingsapparaten verkopen in de VS totdat er een definitief akkoord is bereikt. En dat kan jaren duren, waarschuwde de analist. "En dan wordt het erg lastig om de marktpositie terug te veroveren."

Shell werd wel beloond na cijfers, die meevielen en een dividendverhoging en een nieuwe aandeleninkoop bevatten. ING sprak van een sterk jaareinde voor de energiereus. Bank of America verhoogde het koersdoel voor Shell en vindt het aandeel nog altijd een sectorfavoriet. Het aandeel Shell steeg meer dan anderhalf procent op weekbasis.

KPN won 3,1 procent op weekbasis na een volgens analisten van Degroof Petercam solide kwartaal. Citi zette het aandeel vervolgens op de kooplijst.

Universal Music Group verloor afgelopen week 2,4 procent. Het muziekbedrijf en TikTok-moederbedrijf ByteDance hebben geen akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. Het muziekbedrijf beschuldigde het social mediaplatform van oneerlijke praktijken en intimidatie. Het contract is slechts goed voor 1 procent van de omzet van UMG, aldus ING, maar de verwachting was dat er een contract tegen veel betere voorwaarden zou kunnen worden gesloten.

In de Midkap ging OCI afgelopen week aan kop met een winst van ruim 7 procent na een koopadvies van Berenberg. AMG was de sterkste daler in de index, met een verlies van meer dan 10 procent op weekbasis.

Alfen won 1,8 procent. Het bedrijf heeft een meerjarig contract getekend met CATL voor de levering van batterijen. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Corbion daalde 8,2 procent na het presenteren van nieuwe doelen en voorlopige cijfers. De omzet van Corbion is in het vierde kwartaal uitgekomen onder de verwachting, maar de EBITDA en vrije kasstroom vielen hoger uit, stelde Degroof Petercam. ING zag in de publicatie van Corbion een bevestiging van het verkoopadvies op het aandeel.

In de AScX won koploper TomTom na cijfers bijna 10 procent. Volgens ABN AMRO viel de omzet van TomTom wat tegen, maar was de winstgevendheid onderliggend beter dan verwacht.

Ebusco daalde op weekbasis bijna 5 procent na de waarschuwing dat een deel van de omzet die in 2023 was verwacht, pas in 2024 valt. Ebusco presenteerde ook een extra CEO. Jefferies merkte op dat er geen nieuwe orders werden gepresenteerd en Degroof Petercam sprak van een teleurstelling. Verder maakte het bedrijf afgelopen week een order uit Zweden bekend.

Renewi verloor zelfs 9 procent na een winstwaarschuwing vanwege de uitdagende marktomstandigheden.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg met 41 procent. Mogelijk is deze winst te danken aan de melding van Neuralink van Elon Musk dat het de eerste hersenchip bij een mens heeft geïmplanteerd.