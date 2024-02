Olieprijs zakt verder terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 72,28 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de ruwe olieprijs circa 7 procent. Brent werd afgelopen week ook zo'n 7 procent goedkoper. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de hernieuwde zorgen over de vraag, "terwijl gesprekken over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël ook op de prijzen drukken." Eerder deze week bereikten de olieprijzen nog het hoogste punt sinds november maar daarna ging het bergafwaarts, volgens Rob Haworth van U.S. Bank Asset Management. De markten blijven meer gericht op "wereldwijde vraagpatronen", zei Haworth. "Nog altijd zwakke PMI's voor de verwerkende industrie en zwakte in China vormen met name tegenwind", aldus de marktkenner. Volgens Haworth is er "een significante opleving nodig in de wereldwijde bedrijvigheid, vooral in de goederenhandel vanuit China" om de olieprijzen een duidelijke impuls te geven. Ondertussen besloot OPEC+ om haar productiebeleid ongewijzigd te laten. Analisten verwachten dat de groep in maart zal beslissen of de vorig jaar ingevoerde productiebeperkingen worden verlengd. Daarnaast wachten de oliemarkten op mogelijke vergeldingsaanvallen door de VS, nadat een drone-aanval door een door Iran gesteunde groep afgelopen weekend drie Amerikaanse militairen doodde in Jordanië, zeiden analisten van Jefferies. Bron: ABM Financial News

